Los dólares del colchón no aparecen y el plan oficial muestra límites en la economía real

Desde la reglamentación del régimen en febrero, los depósitos en moneda extranjera crecieron alrededor de u$s902 millones. Sin embargo, buena parte de ese incremento respondió a un factor puntual: el pago de la segunda cuota del Bopreal a comienzos de marzo. Al descontar ese efecto, el crecimiento real resultó mucho más acotado, con subas marginales en las últimas semanas.

El régimen impulsado por ARCA introdujo una simplificación tributaria y eliminó la obligación de justificar el origen de los fondos en ciertos casos. No obstante, la ausencia de incentivos económicos concretos y la falta de garantías jurídicas plenas aparecieron como frenos para los potenciales adherentes, en un contexto donde la desconfianza sigue pesando."A priori como no es un blanqueo que permite 'blindar' jurídicamente al que exterioriza dólares en el colchón y tampoco tiene un beneficio relevante desde lo fiscal (como si blanqueo 2024), no veo que pueda subir muy fuerte el nivel de depósitos. Además, el blanqueo fue muy reciente: el que estaba en condiciones de exteriorizar lo hizo ahí y veo que tiene poco margen", señaló Amílcar Collante. En la misma línea, el tributarista Daniel Dubin explicó que muchos contribuyentes aún evalúan los riesgos de adherir ante la incertidumbre normativa. Así, el sistema financiero empieza a reflejar un equilibrio entre pesos y dólares más vinculado a la cobertura que a una verdadera dolarización.