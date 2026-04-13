13.04.2026 / ITALIA

Meloni respaldó al Papa tras el ataque de Trump y se alineó con el mensaje de paz del Vaticano

La primera ministra italiana Giorgia Meloni salió a respaldar al papa León XIV en medio de la tensión abierta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin confrontar de manera directa al mandatario norteamericano, la líder europea dejó en claro su apoyo al rol del Vaticano como actor clave en la promoción de la paz.



En un mensaje difundido con motivo del viaje apostólico del Papa a África, Meloni expresó su expectativa de que el pontífice continúe “fomentando la resolución de conflictos y el retorno de la paz, tanto interna como entre las naciones”. La declaración se conoció horas después de las críticas de Trump, quien había acusado a León XIV de ser “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.

Aunque evitó mencionar explícitamente al presidente estadounidense, la mandataria italiana marcó una posición política al destacar el rol histórico de la Iglesia en la mediación internacional. “Que el ministerio del Santo Padre fomente la resolución de conflictos y el retorno de la paz, siguiendo el camino trazado por sus predecesores”, sostuvo, en un claro respaldo institucional al Vaticano.

El gesto de Meloni también se enmarca en la agenda internacional de Italia, que busca fortalecer su vínculo con África. En ese sentido, la primera ministra agradeció al Papa y le deseó éxito en una gira que incluirá visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en lo que representa su primer viaje al continente desde que asumió el pontificado.

Mientras Trump profundiza su retórica contra el líder religioso, León XIV mantiene una postura prudente y centrada en el diálogo. En ese escenario, el respaldo de Meloni aparece como un intento de equilibrar tensiones y sostener el lugar del Vaticano como referencia global en la búsqueda de soluciones pacíficas.

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