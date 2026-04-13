Meloni respaldó al Papa tras el ataque de Trump y se alineó con el mensaje de paz del Vaticano

En un mensaje difundido con motivo del viaje apostólico del Papa a África, Meloni expresó su expectativa de que el pontífice continúe “fomentando la resolución de conflictos y el retorno de la paz, tanto interna como entre las naciones”. La declaración se conoció horas después de las críticas de Trump, quien había acusado a León XIV de ser “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.

El gesto de Meloni también se enmarca en la agenda internacional de Italia, que busca fortalecer su vínculo con África. En ese sentido, la primera ministra agradeció al Papa y le deseó éxito en una gira que incluirá visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en lo que representa su primer viaje al continente desde que asumió el pontificado.Mientras Trump profundiza su retórica contra el líder religioso, León XIV mantiene una postura prudente y centrada en el diálogo. En ese escenario, el respaldo de Meloni aparece como un intento de equilibrar tensiones y sostener el lugar del Vaticano como referencia global en la búsqueda de soluciones pacíficas.