13.04.2026 / Política

Con un fuerte operativo de seguridad, Karina Milei se mostró con Manuel Adorni y Mario Lugones en el Malbrán

En un gesto de respaldo, la secretaria general de la Presidencia estuvo con el jefe de Gabinete y el ministro de Salud en el Malbrán a puertas cerradas y con mucha seguridad para evitar escraches. Hubo foto oficial pero no transmisión.