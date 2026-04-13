Con un fuerte operativo de seguridad, Karina Milei se mostró con Manuel Adorni y Mario Lugones en el Malbrán

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, encabezaron este lunes una recorrida por las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.
La presencia de Adorni y Lugones no fue casualidad, ya que ambos están bajo la lupa por diversos motivos y necesitan de respaldo político. El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. De hecho, Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, dos de las prestamistas del funcionario, confirmaron hoy ante la fiscalía
que otorgaron un financiamiento privado por USD 100 mil y que, hasta el momento, resta cancelar una parte significativa del monto acordado. Por otro lado, el ministro de Salud afronta un paro por parte de los médicos de cabecera
del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), en rechazo a una resolución oficial que reduce sus ingresos y modifica las condiciones de trabajo.
La visita de los funcionarios generó un fuerte operativo de seguridad para evitar "escraches". Es que el gremio estatal ATE encabezó una marcha “de repudio” en la puerta del edificio. “En el Gobierno están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara visitando una institución prestigiosa como el Malbrán. No los vamos a dejar. Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, antes de la llegada Karina Milei, Manuel Adorni y Mario Lugones.
Según publicó el diario La Nación, el fuerte operativo de seguridad incluyó a agentes de Policía Federal y la Casa Militar, que impidió el acceso de la prensa.
El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4)
Este nuevo espacio, que posiciona a la Argentina como líder regional en salud pública y fortalece la seguridad sanitaria y científica del país, se integrará a la red mundial de laboratorios de máxima seguridad y será un centro estratégico para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo, así como para fortalecer la seguridad sanitaria a nivel nacional y regional.
La puesta en funcionamiento del BSL-4 y la instancia formativa a cargo de expertos de Health Security Partners (HSP) y del Programa de Colaboración en Biocustodia (BEP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos consolidan una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos.
También estuvieron presentes durante la actividad el secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, Guido Giana; la directora de ANLIS Malbrán, Claudia Perandones; la jefa del Laboratorio de Bacteriología Especial del INEI, Mónica Prieto; la jefa del Servicio Antimicrobiano del INEI, Alejandra Corso; el director de la Unidad Operativa del Centro de Contención Biológica, Alexis Edelstein; y el asesor de la Dirección de ANLIS Malbrán, Juan Ignacio Mier.