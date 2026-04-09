En España hablan del Caso Adorni: un diario lo comparó con un exministro que terminó preso por corrupción

El caso en el que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito llegó hasta a un diario español. El artículo lo compara con un ex ministro que está preso y por el cual la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel., señaló el diario online El Español en un artículo publicado el domingo y el citado es José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE (partido que lidera Pedro Sánchez).Según indica el mencionado diario, Ábalos, quien está preso desde noviembre del año pasado con prisión preventiva y sin fianza, está acusado de haber cobrado coimas en la compra de barbijos durante los primeros tiempos de la pandemia por coronavirus.Además, al ex funcionario español se lo acusa de la adjudicación de obras públicas a empresas privadas durante su gestión al frente del Ministerio. El pasado miércoles 6 de abril, comenzó el primero de los juicios a los que será sometido y, según indicó el medio de España, la Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años de cárcel por los siguientes delitos: organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.Ábalos fue el colaborador más cercano de Sánchez en las primarias dentro del Partido Socialista, luego se sumó a su gabinete y dejó de ser ministro en 2021, cuando el Presidente lo relevó y es juzgado por la Sala en lo penal del Tribunal Supremo ya que conservaba inmunidad parlamentaria por ser diputado, a pesar de haber dejado su banca en enero pasado.En tanto, en lo relacionado con el caso del jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, El Español señala:, indicó además el medio español.