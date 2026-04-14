14.04.2026 / DECLARACIONES

Martín Menem confirmó la presencia de Adorni para dar su informe en Diputados y alardeó que "va a ser picante"

El presidente de la Cámara de Diputados respaldó al jefe de Gabinete tras las denuncias por enriquecimiento ilícito y afirmó que asistirá al recinto el 29 de abril.



El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que Manuel Adorni asistirá al recinto el 29 de abril para brindar su informe sobre la marcha del Gobierno, en medio del escándalo que salpica al jefe de Gabinete por las denuncias por enriquecimiento ilícito.

Menem brindó una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y marcó que Adorni brindará su primer informe de gestión de la administración libertaria, luego de que asumiera como jefe de Gabinete en noviembre de 2025. "Va a ser picante. Compren pochoclos", expresó. En tal sentido, defendió al funcionario que enfrenta un mar de dudas en torno a su patrimonio y acusó a la oposición de "generar desánimo", además de pretender "llevar al Gobierno al barro".

El foco de la investigación judicial está puesto en la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en Caballito, y en la adquisición de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo al expediente, el inmueble en la Ciudad de Buenos Aires fue adquirido en noviembre de 2025 por u$s230.000, con un crédito hipotecario de u$s200.000 otorgado por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.

En paralelo, la vivienda en el country fue escriturada ese mismo mes a nombre de la esposa de Adorni, Julieta Bettina Angeletti. La fiscalía también busca determinar el vínculo entre la escribana y el funcionario, en particular por las visitas que la profesional realizó a la Casa Rosada durante el período en que se concretaron las operaciones.

En tanto, en el expediente figura una hipoteca previa por u$s100.000 vinculada a la compra de una propiedad en Parque Chacabuco, con la participación de otros prestamistas, un punto que también quedó bajo análisis en la declaración de este miércoles.

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