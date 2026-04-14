14.04.2026 / Política

Intendentes de todo el país marcharon al Ministerio de Economía y reclamaron por fondos y obras paralizadas

La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entregó un documento en el que alertan sobre la situación económica y social de más de 500 gobiernos locales del país.




La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entregó un documento en el Ministerio de Economía en el que alertan sobre la situación económica y social de más de 500 gobiernos locales del país.

“El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”, había expresado Fernando Espinoza previo a la marcha al Palacio de Hacienda donde elevaron el reclamo por la crisis económica que se vive en todas las provincias del país.

Entre los reclamos que presentaron los intendentas e intendentes de todos los partidos políticos, peronistas, vecinalistas, radicales al Ministro de Economía de Luis Caputo, se denuncia que el Gobierno Nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas.

A esta situación se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las PyMEs, la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que aún sobreviven.

“La realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades. La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiera una mirada federal y articulada”, expresaron desde la Federación Argentina de Municipios. 

DOCUMENTO FAM AL MINISTERIO DE ECONOMÍA by Débora Lopez



Junto a Espinoza estuvieron presentes intendentes como Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Waldemar Giordano (Colón), Eva Mieri (Quilmes), Mario Secco (Ensenada), Cecilio Salazar (San Pedro), Ricardo Alessandro (Salto), Fabián Cagliardi (Berisso), Julio César Marini (Benito Juárez), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Pablo Barrena (Lobería), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Lisandro Hourcade (Magdalena), entre otros. 

Los distintos referentes del peronismo provincial vienen elevando el reclamo al Gobierno, tal es el caso de Mayra Mendoza -primero como intendenta de Quilmes y ahora desde su rol como legisladora provincial-, que denunció "la asfixia a la Provincia y la quita de recursos". También cruzó al ministro Luis Caputo por la discusión de las tasas municipales, con las cuales "los gobiernos locales vienen haciendo frente a la situación social y económica producto de la ausencia total del gobierno de Javier Milei".

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