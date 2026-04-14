Julián Álvarez supervisó las tareas de repotenciación de luminarias en Lanús Este

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, supervisó este lunes los trabajos de recambio de luminarias que se hicieron sobre la avenida Eva Perón entre 29 de Septiembre y Madariaga, en Lanús Este, que forman parte del Plan de Alumbrado Público 2024 – 2026 y se extienden sobre la mencionada arteria en el tramo entre la Estación Lanús y la avenida General Pinto en Monte Chingolo.“Estos trabajos también los estamos haciendo en nuestras 30 arterias principales. Ya los finalizamos en 15 de ellas durante los dos primeros años de gestión y continuamos con la segunda fase para completarlos en su totalidad en el 2027, con el objetivo de potenciar la iluminación existente, mejorar la visibilidad nocturna y brindar mayor prevención en materia de seguridad”, remarcó Álvarez.En ese marco, el Intendente destacó distintas acciones que se llevan a cabo en el distrito: “Hicimos un bulevar en la avenida 29 de Septiembre, a la altura de la Universidad de Lanús, donde conectamos Lanús con Banfield con una nueva senda de 48 columnas que mejoran la iluminación. Lo mismo vamos a empezar ahora en la avenida Alfonsín donde agregaremos un bulevar nuevo y en la avenida 25 de Mayo, desde San Martín hasta el Puente Osorio, en donde colocaremos una nueva tira de postes para transformar toda esa zona lumínica de un acceso importantísimo como lo es el Puente Olímpico”.Esta iniciativa, realizada con fondos 100% municipales, contempló la colocación de acoples dobles paralelos y la repotenciación de equipos, además de la concreción de tareas de pintura. El recambio y colocación de nuevos artefactos continuará en los diversos barrios de Lanús, con la finalidad de lograr que las y los lanusenses vivan en una ciudad mejor.También participó de la actividad: la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei.