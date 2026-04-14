La denuncia en la causa ANDIS alcanzó a Javier Milei por el financiamiento de su show en el Movistar Arena

El abogado Yamil Castro Bianchi amplió la denuncia contra Javier Milei en el marco de la investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que se incluyera en la causa un audio sobre la financiación del show del Presidente en el Movistar Arena en octubre de 2025.En su presentación ante el Juzgado Federal N°3, Castro Bianchi advirtió que el audio reforzó la sospecha acerca de un posible vínculo entre empresarios, distribuidores estatales y financiamientos de eventos políticos. La vocera de la familia Kovalivker, Florencia Pérez Roldán, aseguró en el archivo multimedia que los dueños de la droguería Suizo Argentina aportaron u$s70.000 para costear el show del jefe de Estado.En tal sentido, marcó la posibilidad de una manipulación de la investigación, ya que señaló presuntas acciones para ocultar dinero en efectivo y deshacerse de teléfonos celulares frente a eventuales allanamientos. De acuerdo a Pérez Roldán, Eduardo Kovalivker aportó los miles de dólares para que el jefe de Estado presentara su libro junto a la Banda Presidencial y la diputada Lilia Lemoine como corista. Desde que se realizó el acto, el juez Daniel Rafecas investiga si se cometió el delito de dádivas.El show en el Movistar Arena consistió en un acto partidario de La Libertad Avanza en plena campaña por las elecciones legislativas de 2025, tanto las Fuerzas del Cielo como La Libertad Avanza bonaerense pusieron micros a disposición de los militantes o fanáticos interesados en llenar el lugar. La entrada era gratuita.La causa avanzó en la Justicia con el pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete y más de 20 empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos de alto costo. Según la fiscalía, se habría montado un esquema articulado entre funcionarios y privados que generó erogaciones por más de $75.478 millones del Estado al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.Según lo acreditado por la Fiscalía, funcionarios de la ANDIS direccionaron de manera deliberada múltiples compras de insumos denominados PACBI, favoreciendo a proveedores vinculados, quienes resultaron adjudicatarios de millonarias contrataciones a cambio de retornos y beneficios indebidos.Las actuaciones judiciales indican que el entramado incluyó a más de 20 empresarios y más de 30 firmas, articulados con referentes del sector público como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y del ámbito privado, entre ellos Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.