14.04.2026 / VIAJA A ISRAEL

A un año de su muerte, la Iglesia hará un acto en honor a Francisco que no contará con la presencia de Milei

La Conferencia Episcopal Argentina organizará una misa central en Luján con participación de todo el arco político, sindical y religioso, mientras el Presidente estará ausente por su viaje a Israel y será reemplazado institucionalmente por Victoria Villarruel.




La Conferencia Episcopal Argentina convocó a un acto central en la Basílica de Luján para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco que reunirá a buena parte de la dirigencia política y social del país pero no contará con la presencia del presidente Javier Milei, quien viajará a Israel en la misma fecha.

La celebración se realizará el martes 21 y será presidida por el titular del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, junto a obispos y sacerdotes de todo el país, en el marco de una ceremonia que también incluirá una instancia de oración interreligiosa y transmisión oficial a través de redes y plataformas digitales.

“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, señalaron desde la CEA al convocar a la misa en uno de los principales centros de peregrinación del país.

El acto tendrá una fuerte presencia institucional, con representantes de los tres poderes del Estado, gobernadores, legisladores y dirigentes sociales, además de la participación confirmada de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otros integrantes del Gabinete nacional.

La ausencia de Milei se explica por su viaje oficial a Israel, donde desarrollará una agenda vinculada al Día de la Independencia y a las relaciones bilaterales, lo que dejará a Villarruel al frente del Ejecutivo durante esos días y como principal figura política en el homenaje.

En paralelo, la convocatoria incluirá también a referentes sindicales y se producirá a pocos días de la movilización anunciada por la CGT para el 30 de abril, donde la central obrera anticipó que realizará su propio homenaje a Francisco en Plaza de Mayo.

El encuentro, que se desarrollará en simultáneo con la Asamblea Plenaria del Episcopado, sumará además la participación de representantes de distintos credos, evangélicos, judíos y musulmanes, en línea con el perfil de diálogo interreligioso que caracterizó el pontificado de Francisco y que la Iglesia local busca poner en valor en este aniversario.

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