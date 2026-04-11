A un año de su muerte, la Iglesia hará un acto en honor a Francisco que no contará con la presencia de Milei

La Conferencia Episcopal Argentina convocó a un acto central en la Basílica de Luján para conmemorar el primer aniversario de la muerte delque reunirá a buena parte de la dirigencia política y social del paísLa celebración se realizará el martes 21 y será presidida por el titular del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, junto a obispos y sacerdotes de todo el país, en el marco de una ceremonia que también incluirá una instancia de oración interreligiosa y transmisión oficial a través de redes y plataformas digitales.“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del Papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, señalaron desde la CEA al convocar a la misa en uno de los principales centros de peregrinación del país.El acto tendrá una fuerte presencia institucional, con representantes de los tres poderes del Estado, gobernadores, legisladores y dirigentes sociales, además de la participación confirmada de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otros integrantes del Gabinete nacional.La ausencia de Milei se explica por su viaje oficial a Israel, donde desarrollará una agenda vinculada al Día de la Independencia y a las relaciones bilaterales, lo que dejará a Villarruel al frente del Ejecutivo durante esos días y como principal figura política en el homenaje.En paralelo, la convocatoria incluirá también a referentes sindicales y se producirá a pocos días de la movilización anunciada por la CGT para el 30 de abril, donde la central obrera anticipó que realizará su propio homenaje a Francisco en Plaza de Mayo.El encuentro, que se desarrollará en simultáneo con la Asamblea Plenaria del Episcopado, sumará además la participación de representantes de distintos credos, evangélicos, judíos y musulmanes, en línea con el perfil de diálogo interreligioso que caracterizó el pontificado de Francisco y que la Iglesia local busca poner en valor en este aniversario.