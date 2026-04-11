Servicio de buen pastor: la Iglesia argentina respalda al papa León XIV en su cruce con Trump

Larespaldó el posicionamiento delfrente a las críticas deal sostener que “el Papa es un servidor de la paz" y que "sus gestos y palabras van en esa dirección”. Así lo afirmó el su presidente, Marcelo Colombo, quien analizó que este es un "momento realmente muy crítico de la humanidad”, además de dejar en claro el alineamiento de la Iglesia con el Vaticano.Colombo remarcó también la necesidad de desescalar los conflictos internacionales: "La escalada de violencia nos revela que prevalece la imposición de los intereses de los distintos actores sobre la búsqueda de una solución que acalle las armas y allane el camino a la paz”, advirtió, y recordó la reciente convocatoria del Papa “a una paz desarmada y desarmante”.“Cuántas veces escuchamos hablar al Papa Francisco sobre los negocios de la guerra. Que el papa León se exprese con pasión por la paz es una concreción del evangelio y testimonia su servicio de buen pastor”, afirmó el arzobispo de Mendoza a La Nación, y agregó que la respuesta es parte de "su misión pastoral", la de "pedir por la paz y urgir a los dirigentes del mundo a trabajar por ella”.Desde el Vaticano, el propio León XIV respondió a Trump luego de su extensa crítica por la posición que tomó ante las amenazas a Irán: “No le tengo miedo a la administración Trump o a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que tengo que hacer y es el motivo por el que la Iglesia está aquí”. En ese marco, aclaró que desde su lugar no busca "hacer política exterior", sino transmitir "el mensaje del Evangelio".El presidente estaodunidense había dicho que el papa “debería espabilarse”, que es “débil en materia de armas nucleares” y, además, sugirió que el pontífice fue elegido por su nacionalidad para “lidiar” con su gobierno. “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, sentenció.El posicionamiento de la Iglesia argentina se da mientras el presidente Javier Milei ratifica su alineamiento con Trump y prepara un viaje a Israel que le impediría asistir a la misa en Luján por el aniversario de la muerte de Francisco, un gesto que suma contraste en un escenario donde el Episcopado refuerza su respaldo al Papa en medio de la creciente tensión internacional.