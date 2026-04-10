Encuesta: Milei y el Gobierno tienen casi un 60% de imagen negativa en medio del escándalo de Manuel Adorni

El presidente Javier Milei tiene una imagen negativa en la ciudadanía de un 55,6 por ciento, mientras que el Gobierno casi el 60 por ciento de imagen negativa. Asimismo, el caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito, generó un fuerte malestar en la ciudadanía: el 39.3% rechazó “el uso de los recursos públicos” en beneficio personal.Así lo expresa una encuesta realizada por la consultora Giacobbe y Asociados, con trabajos de campo generalmente cercanos al Gobierno, en la que sobresale como la figura con mejor imagen positiva la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con un 37,2 por ciento.En esa lista, la siguen el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con un 34,8 por ciento de imagen positiva (50,8 negativa); Cristina Kirchner con 26,8 de positiva (55,2 negativa), y la vicepresidenta Victoria Villarruel con un 20,6 de imagen positiva (65 negativa).El estudio consultó a los ciudadanos a nivel emocional sobre la situación del país, con un esquema de “nube de palabras”, en el que sobresalen como las más elegidas “Incertidumbre”, “Esperanza” y “Tristeza.La encuesta realizó una consulta específica sobre la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acerca de sus viajes al exterior y la compra de inmuebles que investiga la Justicia, para analizar qué fue lo que más molestó a la ciudadanía.De las repuestas surge que el primer lugar está encabezado por “El uso de recursos públicos”, en beneficio propio del funcionario, que fue la respuesta elegida por un 39,3 por ciento de los encuestados, especialmente entre quienes tienen una imagen negativa del Gobierno (59,8 por ciento).Le siguen “La contradicción política” entre los dichos y la conducta de Adorni, que fue elegida por un 33,9; y finalmente “La cobertura de los medios”, opción que señaló un 17,3 por ciento, una cifra que abarcó al 42,6 por ciento entre los seguidores de Milei y La Libertad Avanza.