14.04.2026 / POLÉMICA

Martín Menem sigue con los concursos de su salario pero le pidieron que sortee los departamentos de Adorni

Martin Menem sigue con los concursos de su salario pero le pidieron que sortee los departamentos de Adorni

El titular de Diputados buscó replicar la estrategia de sorteos que popularizó el oficialismo, pero la reacción en redes sociales dejó al descubierto el malestar por la situación económica y los cuestionamientos a la dirigencia.




El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que sorteará su salario, en una iniciativa que se inscribe en la lógica impulsada por el espacio libertario desde la llegada al poder. El video fue difundido en redes sociales y rápidamente acumuló miles de interacciones.

Sin embargo, lejos de generar adhesión masiva, la publicación derivó en una ola de críticas y comentarios irónicos. Usuarios cuestionaron el gesto y reclamaron medidas más profundas, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y creciente malestar social.

Entre los mensajes más virales, se destacaron frases como “Sorteen el depto y la casa del country”, en alusión directa al entorno del vocero Manuel Adorni. Otros usuarios fueron más duros: “No queremos sorteos. Queremos trabajo, viviendas y sueldos dignos” y “Circo sin pan”, sintetizando el malestar frente a medidas consideradas superficiales.

También aparecieron comentarios cargados de ironía y bronca, como “La que te debés estar llevando, cómo para sortear tu sueldo…” o “Llevate la dieta, y sortea lo que afanaste”, mientras algunos reflejaron la crisis social en primera persona: “Ya me anoté, no tengo trabajo y me serviría mucho”.

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