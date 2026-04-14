Martín Menem sigue con los concursos de su salario pero le pidieron que sortee los departamentos de Adorni

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que sorteará su salario, en una iniciativa que se inscribe en la lógica impulsada por el espacio libertario desde la llegada al poder. El video fue difundido en redes sociales y rápidamente acumuló miles de interacciones.

Entre los mensajes más virales, se destacaron frases como “Sorteen el depto y la casa del country”, en alusión directa al entorno del vocero Manuel Adorni. Otros usuarios fueron más duros: “No queremos sorteos. Queremos trabajo, viviendas y sueldos dignos” y “Circo sin pan”, sintetizando el malestar frente a medidas consideradas superficiales.También aparecieron comentarios cargados de ironía y bronca, como “La que te debés estar llevando, cómo para sortear tu sueldo…” o “Llevate la dieta, y sortea lo que afanaste”, mientras algunos reflejaron la crisis social en primera persona: “Ya me anoté, no tengo trabajo y me serviría mucho”.