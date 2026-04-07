15.04.2026 / EN RECLAMO POR LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Paro a la japonesa en la UBA: odontólogos brindarán atención gratuita por 24 horas

La Facultad de Odontología trasladará su actividad a Plaza Houssay con atención gratuita durante 24 horas, en una jornada de protesta para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Desde temprano, crece la demanda de pacientes y se observan largas filas.




La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este miércoles un "paro a la japonesa" con atención gratuita en Plaza Houssay, donde docentes y estudiantes trasladarán su actividad académica al espacio público en reclamo por el financiamiento universitario.

Así lo explicó el decano Pablo Alejandro Rodríguez, quien señaló: "La facultad estará abierta y funcionando normalmente, pero en lugar de ir a los consultorios vamos a trabajar para la comunidad". La medida tiene como objetivo visibilizar el incumplimiento del financiamiento universitario por parte del Gobierno nacional, pese al fallo que ordena su aplicación.

La jornada comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá durante 24 horas, con seis tráileres equipados para realizar prácticas y tratamientos odontológicos. Allí se ofrecen desde consultas básicas hasta procedimientos más complejos como extracciones, tratamientos de conducto y colocación de prótesis, bajo la premisa de sostener la actividad académica mientras se amplía la atención.

Según detallaron desde la facultad, cada unidad está destinada a una especialidad distinta, con equipos conformados por docentes, estudiantes y técnicos. Entre las prestaciones se incluyen prótesis fijas y removibles realizadas en el día, así como intervenciones quirúrgicas y atención para pacientes con discapacidad, con dispositivos adaptados y orientación específica.

La convocatoria tuvo una rápida respuesta: desde temprano se registraron filas de más de dos cuadras y una alta demanda de turnos, en un contexto en el que el acceso a tratamientos odontológicos suele representar un costo elevado para gran parte de la población.

Rodríguez explicó que la modalidad del “paro a la japonesa” apunta a “trabajar más para mostrar la necesidad”. “Cerrar la facultad no tiene sentido porque no se ve y nos perjudica a nosotros mismos”, sostuvo.

“La mayoría viene por el prestigio y el aprendizaje, pero eso no justifica que los sueldos sean tan bajos”, agregó el decano, quien además afirmó que no hubo instancias de diálogo con las autoridades nacionales.

Para atenderse, la facultad habilitó el número 11-3758-9941 de WhatsApp para asignar turnos, aunque la concurrencia espontánea superó las previsiones iniciales y convirtió a la Plaza Houssay en el epicentro de una protesta que se extenderá hasta mañana. 

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