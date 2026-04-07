Paro a la japonesa en la UBA: odontólogos brindarán atención gratuita por 24 horas

La Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lleva adelante este miércoles un "paro a la japonesa" con, donde docentes y estudiantes trasladarán su actividad académica al espacio público en reclamo por el financiamiento universitario.Así lo explicó el decano Pablo Alejandro Rodríguez, quien señaló: "La facultad estará abierta y funcionando normalmente, pero en lugar de ir a los consultorios vamos a trabajar para la comunidad". La medida tiene como objetivo visibilizar el incumplimiento del financiamiento universitario por parte del Gobierno nacional, pese al fallo que ordena su aplicación.Allí se ofrecen desde, bajo la premisa de sostener la actividad académica mientras se amplía la atención.Según detallaron desde la facultad, cada unidad está destinada a una especialidad distinta, con equipos conformados por docentes, estudiantes y técnicos.La convocatoria tuvo una rápida respuesta: desde temprano se registraron filas de más de dos cuadras y una alta demanda de turnos, en un contexto en el que el acceso a tratamientos odontológicos suele representar un costo elevado para gran parte de la población.Rodríguez explicó que la modalidad del “paro a la japonesa” apunta a “trabajar más para mostrar la necesidad”. “Cerrar la facultad no tiene sentido porque no se ve y nos perjudica a nosotros mismos”, sostuvo.“La mayoría viene por el prestigio y el aprendizaje, pero eso no justifica que los sueldos sean tan bajos”, agregó el decano, quien además afirmó que no hubo instancias de diálogo con las autoridades nacionales.Para atenderse, la facultad habilitó, aunque la concurrencia espontánea superó las previsiones iniciales y convirtió a la Plaza Houssay en el epicentro de una protesta que se extenderá hasta mañana.