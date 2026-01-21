Revés para Milei: la Justicia frenó los sumarios contra trabajadores del Garrahan y advirtió persecución sindical

El juez laboral Herman Mendel resolvió suspender los sumarios iniciados contra trabajadores y delegados del Hospital Garrahan por las protestas realizadas en octubre y advirtió que las actuaciones, en el contexto en que fueron impulsadas y difundidas públicamente por funcionarios nacionales, podrían configurar un “obstáculo” a la libertad sindical y un antecedente “claramente orientado a disciplinar a otros trabajadores”.La medida cautelar fue concedida a pedido de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), luego de que se abrieran 40 sumarios, doce de ellos con posibles cesantías de representantes gremiales, por una protesta en reclamo de descuentos salariales aplicados tras días de paro. Los trabajadores denunciaron que las quitas alcanzaron hasta el 50% de los haberes.En su resolución, Mendel señaló que si bien el hospital tiene facultades para investigar, el trámite no puede afectar “la normal continuidad de las funciones sindicales” ni generar una “alteración efectiva o potencial” del ejercicio gremial. También puso bajo análisis las declaraciones oficiales que anticipaban sanciones cuando el proceso aún estaba en curso.El fallo menciona de manera explícita el mensaje publicado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había anunciado pedidos de desafuero y despidos antes de que concluyeran los sumarios. Para el magistrado, esos “términos asertivos” podrían implicar un “adelanto extraoficial” de la decisión final o, al menos, sembrar dudas sobre la imparcialidad del procedimiento.En ese marco, el juez consideró verosímil el planteo de “persecución u hostigamiento” formulado por los representantes sindicales y advirtió que la situación podría sentar “un peligroso antecedente” con efecto disciplinador hacia otros trabajadores. Por eso, dispuso que los expedientes pasen a tramitar en el juzgado y no en la órbita de la intervención del hospital.La resolución alcanza por ahora a doce trabajadores que promovieron la cautelar, mientras que el resto de los casos seguirá un trámite separado. La intervención puede apelar ante la Cámara del Trabajo, aunque la suspensión de los sumarios se mantiene vigente, en un conflicto que continúa abierto y que derivó en nuevas convocatorias gremiales para respaldar el fallo.