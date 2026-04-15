Tras la disparada de la inflación, cuáles fueron los rubros que más subieron

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que estuvo marcado por un fuerte incremento en Educación del 12,1%, impulsado por el inicio del ciclo lectivo.En segundo lugar se ubicó Transporte, con un alza del 4,1%, traccionada por aumentos en combustibles, tarifas de transporte público y pasajes aéreos. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,7%. Otros rubros se movieron en línea con el nivel general: Recreación y cultura y Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,4%, mientras que Prendas de vestir y calzado subió 3,1% y Comunicación, 2,9%.Más atrás quedaron Salud (2,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%), Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%). A nivel de categorías, los precios regulados lideraron el incremento mensual con una suba del 5,1%, impulsados por ajustes en tarifas, transporte y educación. En tanto, el IPC núcleo avanzó 3,2%, levemente por debajo del promedio general, y los estacionales subieron 1,0%, con alzas vinculadas al turismo y la indumentaria que compensaron bajas en frutas y verduras.