Villarruel desafió a Milei y aprobó aumentos salariales en el Senado

La maniobra de Villarruel se hizo pública a través de un correo electrónico firmado por Alejandra Figini, directora General de Recursos Humanos del Senado. En el mensaje, Figini anunció que "en el marco de las políticas de ordenamiento y recomposición de la estructura salarial, se ha dispuesto la creación de un adicional por módulos aplicable a las categorías 7 a 1 del escalafón".

El incremento salarial dispuesto por la Vicepresidenta implica que los trabajadores de la categoría 1, con sueldos brutos cercanos a los $2.698.531,35, recibirán un aumento superior a los $923.000. Mientras tanto, quienes ocupan la categoría 7, con salarios brutos de $1.336.931, apenas verán un incremento de poco más de $34.000.

Este movimiento no afecta las dietas de los senadores, lo que deja en evidencia que el ajuste es exclusivo para el personal administrativo del Senado. La medida alcanzará a más de 2.500 trabajadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel desafió a Javier Milei y aprobó aumentos salariales para personal administrativo en el Senado. En este marco, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no tardó en marcar distancia respecto a la decisión de la titular de la Cámara alta.Por su parte, Martín Menem no tardó en marcar distancia respecto a la decisión de Villarruel. En los pasillos del Congreso -según consignó BigBang! News- se escucharon voces cercanas al titular de la Cámara baja señalar que "seguimos los lineamientos de Hacienda. Ese aumento no está habilitado por ellos".Esta postura no es nueva en la Cámara baja: ya en marzo ya se había generado un malestar significativo cuando UPCN, uno de los gremios con representación en el Congreso, acordó un adicional para mandos medios en Diputados (20% para directores, 16% para subdirectores y 12% para jefes de departamento), dejando fuera a los trabajadores de menor rango. En ese momento, el descontento quedó latente pero esta vez amenaza con estallar.Es que este martes, tras conocerse la inflación de marzo, los y las trabajadoras estatales volvieron a hacer números. Según sus cálculos, desde diciembre de 2023 hasta la fecha, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado es del 293,25%. En contraste, los aumentos salariales acumulados durante el mismo período apenas alcanzaron el 116,8%. El resultado es la pérdida del poder adquisitivo del 44,87%. Para equiparar sus ingresos con la inflación acumulada desde el inicio del gobierno de Milei, los salarios deberían incrementarse en un 81,39%.