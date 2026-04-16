Mahiques nombró a su hermano como su mano derecha al frente del gabinete de Justicia

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanzó con la designación de su hermano Esteban Mahiques como titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la cartera, formalizada a través del decreto 251/2026 que establece que el cargo será “ad honorem” y con vigencia retroactiva al 6 de marzo, consolidando así su rol como principal colaborador dentro del ministerio.La medida fue oficializada en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del propio ministro, y apunta a regularizar una situación que ya se venía dando en la práctica, ya que el funcionario se desempeñaba en ese lugar desde principios de mes.Antes de asumir en este nuevo puesto, Esteban Mahiques ocupaba el cargo de director general de Relaciones Institucionales en la Cancillería, y su desembarco se da en medio de una reconfiguración interna tras la salida de Mariano Cúneo Libarona.En paralelo, el Ministerio de Justicia avanzó con otros movimientos, como la designación de Leonardo Szuchet como subsecretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Joaquín Mogaburu, en un intento por reordenar áreas sensibles dentro de la cartera.El nombramiento se suma a otros antecedentes recientes dentro del mismo entorno familiar: semanas atrás, el propio Mahiques envió un pliego con el nombre de su padre, Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara de Casación que había accedido al cargo durante el macrismo y que ahora obtuvo una prórroga excepcional avalada por el Gobierno para permanecer cinco años más en funciones tras alcanzar la edad jubilatoria.A la par, el Ejecutivo también dispuso cambios en la Secretaría de Obras Públicas, donde se aceptó la renuncia de Bernardo Heredia como subsecretario de Recursos Hídricos y se lo designó al frente del área, también bajo la modalidad “ad honorem”, en una serie de reacomodamientos que el Gobierno presenta como parte de su reorganización sin impacto presupuestario.