16.04.2026 / ADORNI GATE

Citaron a declarar al encargado del edificio donde vive Manuel Adorni en la causa por corrupción política

El juez Ariel Lijo autorizó al fiscal Gerardo Pollicita para que avance con el testimonio del portero del inmueble, ubicado en Caballito, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. Además, se buscan datos sobre las reformas realizadas en la vivienda.


La Justicia citó a declarar al encargado del edificio ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo autorizó al fiscal Gerardo Pollicita para que le tome testimonio y, además, buscan información sobre los desembolsos destinados a las remodelaciones del departamento.

Según informó TN, con estas medidas el magistrado busca obtener información de primera mano sobre los arreglos realizados en la vivienda donde reside el funcionario junto a su familia, e intenta determinar el origen de los fondos utilizados para las obras y las condiciones de compra de la propiedad en cuestión. La causa por supuesto enriquecimiento ilícito se destapó tras conocerse un préstamo sospechoso de dos jubiladas, quienes financiaron u$s200.000 al actual jefe de Gabinete nacional. El monto total de la operación inmobiliaria alcanzó un total de u$s230.000, según consta en las actas de la escribana Nechevenko.

Matías Ledesma, abogado del funcionario, pidió postergar las declaraciones testimoniales de las vendedoras originales del inmueble por superposición de agendas judiciales con el caso Cuadernos. No obstante, otros prestamistas ya pasaron por Comodoro Py para detallar deudas pendientes que Adorni mantiene con ellas. La Justicia también confirmó este miércoles que Manuel Adorni viajó en primera clase junto a su familia a las playas de Aruba en 2024 para pasar las fiestas de Año Nuevo. El fiscal Gerardo Pollicita recibió información de la aerolínea Latam sobre el traslado del funcionario, su esposa e hijos.

El juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y su mujer, Bettina Julieta Angeletti, para analizar cada movimiento financiero. La medida permitió conocer los detalles de consumos realizados entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero pasado.

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