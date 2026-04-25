Modi impulsa más mujeres en el Parlamento de India y reabre un debate estructural

El gobierno de Narendra Modi avanza con una reforma para aumentar la participación de mujeres en el Parlamento. Pero detrás del consenso público sobre la igualdad de género, emergen tensiones por el rediseño de distritos, la ampliación de bancas y el impacto político de la medida.El gobierno de la India volvió a poner en agenda una reforma clave: garantizar una mayor presencia de mujeres en el Parlamento nacional. La iniciativa, que busca implementar un sistema de cupos para reservar escaños, aparece como un paso histórico en un país donde la representación femenina sigue siendo baja en comparación con otras democracias.Sin embargo, la medida no es inmediata ni automática. Para que la reserva de bancas entre en vigencia, primero debe concretarse un proceso de redistribución de distritos electorales - conocido como delimitación - que reorganizará el mapa político del país. Ese paso técnico es, en realidad, el núcleo del conflicto.El Parlamento indio, la Lok Sabha, podría ampliarse significativamente como parte de esta reforma. La redistribución de escaños respondería a cambios demográficos acumulados durante décadas, lo que implicaría que estados más poblados ganen mayor peso político.Ahí aparece una de las principales resistencias: regiones del sur del país, que lograron estabilizar su crecimiento poblacional, temen perder influencia frente a estados del norte con mayor expansión demográfica. La inclusión de mujeres, en este sentido, queda entrelazada con una disputa territorial más amplia.La ley de reserva femenina - aprobada en 2023 pero aún no implementada - establece que un 33% de las bancas legislativas serán ocupadas por mujeres. Sin embargo, su aplicación está condicionada a que se complete la nueva delimitación electoral, un proceso que podría extenderse varios años.Para el gobierno de Modi, la reforma representa una bandera política potente: ampliar derechos sin confrontar directamente con el sistema existente. Pero críticos advierten que la demora en su implementación puede vaciar de contenido la promesa, o utilizarla como herramienta de negociación política.El debate no se limita a la representación femenina. La reconfiguración del Parlamento podría modificar alianzas, fortalecer a ciertos partidos y debilitar a otros, especialmente en un sistema donde la distribución territorial es clave para la construcción de mayorías.En ese contexto, la reforma abre interrogantes sobre el futuro del federalismo indio, el equilibrio entre regiones y la manera en que se articula la representación política en una de las democracias más grandes del mundo.El impulso de Modi combina un mensaje de modernización con una jugada estratégica de largo plazo. La inclusión de más mujeres en la política es, al mismo tiempo, una demanda histórica y un terreno de disputa por el poder.Así, lo que aparece como una reforma progresiva en términos de género podría terminar siendo también una de las transformaciones institucionales más profundas de la India contemporánea.