Trump dice estar cerca de un acuerdo nuclear con Irán mientras Ucrania intensifica ataques y Europa prepara su defensa

Trump anunció el jueves que Irán ha "totalmente acordado" renunciar a sus ambiciones nucleares, declarando que un acuerdo está "muy cercano". Según Trump, Irán estuvo de acuerdo en entregar el "polvo nuclear" refiriéndose a su stockpile de uranio enriquecido, y advirtió "si no hay acuerdo, reanudamos fuego".La administración Trump espera que un acuerdo más amplio para terminar la guerra se finalice este fin de semana, aunque algunos temas de desacuerdo permanecen. Los puntos clave en discusión incluyen la duración de cualquier suspensión del enriquecimiento de uranio y cómo se recuperarían los materiales nucleares en poder de Teherán. Una propuesta incluye descongelar activos a cambio de que Irán entregue su stockpile de uranio altamente enriquecido.El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, dijo que la Marina iraní está preparada para infligir “nuevas derrotas” al enemigo, poco después de la decisión de Teherán de volver a cerrar el estrecho de Ormuz frente al bloqueo estadounidense de sus puertos.Más allá de las negociaciones nucleares, otros titulares de la región incluyen: tensiones en el Estrecho de Hormuz con la "flota de mosquitos" iraní amenazando fuerzas navales estadounidenses, mientras China ofrece gestionar el uranio enriquecido de Irán para revivir conversaciones nucleares, y el Papa condena la agresión militar durante su visita a África.La Unión Europea avanza en planes de defensa sin Washington. El comisario de defensa europeo propone un rol mayor de Europa en seguridad mientras Trump considera una "OTAN 3.0", y la UE simula su cláusula de defensa mutua sin participación estadounidense. Estas iniciativas reflejan una búsqueda de autonomía estratégica ante la posible retirada del compromiso norteamericano.Paralelamente, la guerra de Ucrania intensifica la presión sobre infraestructura rusa: los ataques con drones ucranianos golpean depósitos de petróleo y defenses aéreas rusas, mientras Moscú recluta reservistas para defender terminales petroleras en Óblast de Leningrado. Rusia también recurre a "guerra híbrida" dirigida a fabricantes europeos de drones.Líbano declara haber recuperado poder de decisión tras el cese del fuego, mientras autoridades de defensa europeas advierten sobre riesgos de seguridad por depender de servicios en la nube estadounidenses.Naciones asiáticas y africanas aceleran planes de energía nuclear ante el choque energético del conflicto con Irán. En tanto, Australia compra tres fragatas furtivas japonesas por 6 mil millones de dólares, reforzando su capacidad naval. Filipinas y EE.UU. planean un hub industrial en Luzón para fortalecer cadenas de suministro.China, entretanto, expande su influencia: se descubrió un sistema de monitoreo submarino chino cerca de Bali y Lombok. La India, por su lado, forma un grupo interministerial para guiar su estrategia de IA, en línea con debates globales sobre el papel de la inteligencia artificial en el poder nacional.El conflicto en Oriente Medio genera efectos económicos severos: el FMI advierte que la situación amenaza a Asia-Pacífico y África con caídas económicas graves, mientras Nueva Zelanda enfrenta un choque de fertilizantes por el conflicto en Medio Oriente y restricciones de exportación de China.España, por otro lado, comienza la regularización de casi medio millón de migrantes indocumentados.