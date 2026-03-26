Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps en Argentina (paso a paso)

Google Maps sumó en Argentina una de las funciones más buscadas por los conductores: la posibilidad de ver radares de velocidad mientras se navega. La herramienta, que ya funcionaba en otros países, ahora puede activarse fácilmente y promete mejorar la seguridad vial y evitar multas.La función no requiere descargar nada extra ni configurar ajustes complejos. Está integrada directamente en la app de Google Maps, pero solo aparece cuando se usa el modo navegación.Para activarla, hay que seguir estos pasos:- Abrir Google Maps en el celular.- Ingresar el destino al que se quiere ir.- Presionar “Cómo llegar”.- Elegir el modo de viaje en auto.- Iniciar la navegación.A partir de ese momento, el mapa mostrará distintos íconos sobre la ruta, incluyendo los radares de velocidad.Google Maps no solo señala radares fijos, sino que también puede advertir sobre controles móviles reportados por otros usuarios. Esto convierte a la herramienta en una especie de sistema colaborativo en tiempo real. En pantalla pueden aparecer: radares fijos, controles móviles, alertas de tránsito o incidentesAdemás, durante el recorrido, la app puede emitir alertas sonoras si el conductor se aproxima a un radar.La llegada de esta herramienta coincide con un contexto de fuerte expansión de controles de velocidad en distintas provincias. Lugares como Córdoba y Buenos Aires incrementaron la presencia de radares en rutas y zonas urbanas.Para muchos conductores, esto se traduce en multas frecuentes, a veces por diferencias mínimas de velocidad. En ese escenario, el uso de aplicaciones como Google Maps se vuelve clave para anticiparse.Sí. La función no interfiere con los controles ni los evita, simplemente informa su ubicación. En Argentina no hay una prohibición sobre el uso de apps que adviertan radares, ya que se consideran herramientas informativas.De hecho, su uso puede contribuir a mejorar la conducción, ya que incentiva a respetar los límites de velocidad.Mantener la app actualizada para acceder a todas las mejoras. Usar siempre el modo navegación (si no, los radares no aparecen).Activar el sonido para recibir alertas en tiempo real. Complementar con otras apps si se quiere mayor precisión en rutas específicas.La incorporación de radares en Google Maps responde a una demanda concreta de los usuarios: manejar con más información. Sin necesidad de instalar nuevas aplicaciones, ahora cualquier conductor en Argentina puede saber dónde hay controles de velocidad y ajustar su manejo en consecuencia.En un contexto donde las multas aumentan y los controles se multiplican, esta herramienta puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una infracción inesperada.