19.05.2026 / Locales

El Municipio de Lanús instaló una nueva torre policial de videovigilancia

La instalación se llevo a cabo en 9 de Julio y O´ Higgins, en Lanús Este. La nueva torre funciona durante las 24 horas y con personal policial con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y disuasión del delito en la zona.




El Municipio de Lanús colocó una nueva torre policial de videovigilancia en 9 de Julio y O´ Higgins, en Lanús Este, que funciona durante las 24 horas y con personal policial con el objetivo de fortalecer las tareas de prevención y disuasión del delito en la zona.

El procedimiento fue supervisado por el secretario de Seguridad y Ordenamiento Urbano, Sebastián Castillo, quien conversó con los efectivos, los vecinos y los comerciantes sobre la importancia de esta iniciativa.

La torre cuenta con dos cámaras domo con movilidad de 360 grados y cuatro cámaras fijas que permiten la optimización de las tareas de monitoreo, como así también se incorporó una nueva alarma vecinal que se suma a las 430 ya instaladas a lo largo y ancho de la ciudad, y que garantizará una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de emergencia.



Durante la actividad también se brindó información para que las y los lanusenses se descarguen la App Lanús Segura, que les permite acceder de forma más ágil y sencilla a cada uno de los servicios de emergencias.

Esta acción forma parte de una decisión política que tomó el intendente Julián Álvarez desde el inicio de su mandato, con la finalidad de contar con más equipamiento en materia de seguridad para contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV y Pelota Libre: dónde ver gratis Boca, River, Independiente, Racing, series y películas

2

Desdolarización: qué países dejaron de usar el dólar y qué pasó después

3

Las élites argentinas "extraen valor pero destruyen el futuro": el duro diagnóstico de un informe global

4

Quiénes son los integrantes del Grupo Neuss, amigos de Santi Caputo: de vendedores gaseosas a ganar licitaciones por la Hidrovía

5

Trump y Xi Jinping negocian en Pekín entre guerras, crisis energética y disputa tecnológica

Más notas de este tema

Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps en Argentina (paso a paso)

18/04/2026 - Tecnología útil para manejar mejor

Cómo activar los radares de velocidad en Google Maps en Argentina (paso a paso)

A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000

01/04/2026 - CRISIS

A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000

Por primera vez, las cinco fuerzas federales se movilizan juntas por la crisis salarial del sector

30/03/2026 - INÉDITO

Por primera vez, las cinco fuerzas federales se movilizan juntas por la crisis salarial del sector

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.