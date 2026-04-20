La tensión global golpea a la deuda argentina y vuelve a subir el Riesgo País

La jornada arranca marcada por la suba del petróleo y la caída de los principales índices bursátiles, luego de que Irán impusiera un cierre de facto del estrecho de Ormuz y se debilitara el alto el fuego en la región tras la incautación de un buque iraní por parte de Estados Unidos. Ese escenario reduce el optimismo internacional y repercute directamente en la deuda soberana argentina, que opera en terreno negativo en Wall Street.

En el plano local, los bonos muestran comportamiento mixto, con leves subas en algunos tramos largos como el Global 2046 y el Global 2030, mientras otros títulos como el Global 2041 y el Bonar 2035 registran caídas. En ese marco, el riesgo país trepa a 525 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan, y corta la tendencia bajista de las últimas semanas.A pesar de este ruido externo, el Gobierno intenta sostener señales de financiamiento con respaldo de organismos internacionales. El BID anunció una garantía de 550 millones de dólares y el Banco Mundial evalúa otra por 2.000 millones, lo que permitiría estructurar un préstamo sindicado en mejores condiciones que las emisiones tradicionales bajo legislación extranjera. Sin embargo, en el mercado advierten que estos mecanismos todavía podrían demorar en concretarse.En paralelo, la renta variable muestra señales mixtas. El S&P Merval logra sostener una leve suba impulsado por el sector energético, mientras que en Wall Street los ADRs argentinos alternan entre alzas y bajas. El escenario refleja la fragilidad del frente financiero: cualquier shock externo vuelve a exponer la vulnerabilidad de la economía local y tensiona las expectativas sobre la sostenibilidad de la deuda.