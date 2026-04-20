El dólar rebota, pero la pax cambiaria esconde nuevas tensiones en el frente financiero: a cuánto cotiza

El dólar mayorista avanza por segunda rueda consecutiva y se ubica en $1.376 para la venta, con una suba diaria de $11,5. Aun así, se sostiene 22,6% por debajo del techo de la banda cambiaria, hoy fijado en $1.687,07. En lo que va del año, acumula una caída del 5,9% y, en términos reales, retrocede a niveles de mediados de 2025.

Los contratos de dólar futuro acompañan la tendencia alcista y reflejan una expectativa de devaluación gradual. El mercado proyecta un tipo de cambio cercano a los $1.382 para fin de abril y en torno a los $1.600 hacia diciembre, lo que deja en evidencia que la estabilidad actual descansa más en factores coyunturales que en un ancla estructural.En ese marco, el Banco Central muestra una acumulación de reservas cada vez más lenta. Las tenencias brutas alcanzan los u$s45.631 millones tras una leve suba diaria, en una jornada en la que la autoridad monetaria compró u$s75 millones en el mercado. El dato confirma que la “pax cambiaria” se sostiene, en parte, por el ingreso de divisas de la cosecha, pero también expone los límites de una estrategia que depende del contexto externo y de flujos estacionales.