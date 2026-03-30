Jerónimo apuntó contra Milei: "Va al Muro de los Lamentos y llora, cuando la Argentina atraviesa una situación crítica

El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo, criticó este lunes que el presidente Javier Milei vaya "a besar el Muro de los Lamentos en Israel y llora, cuando la Argentina atraviesa una situación crítica que viven los jubilados, los discapacitados y la sociedad en su conjunto”.A diez días de la convocatoria a la próxima movilización que impulsa la central obrera para el 30 de este mes por el Día del Trabajador, Jerónimo sostuvo: “Somos el bastión de resistencia al Gobierno".En ese marco, repudió proyectos impulsados desde el Gobierno, con especial énfasis en la intención de avanzar sobre el sistema aduanero, en línea con iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y remarcó que cualquier modificación del Código Aduanero ”debe ser analizada con responsabilidad", dado su impacto estratégico en la economía nacional.El gremialista manifestó su preocupación por el “impacto actual de las distintas medidas adoptadas” por el presidente Javier Milei y señaló una creciente incertidumbre en amplios sectores productivos."De este Gobierno no nos sorprende nada, desde el momento en que el Presidente va a besar el Muro de los Lamentos en Israel y llora, cuando la Argentina atraviesa una situación crítica que viven los jubilados, los discapacitados y la sociedad en su conjunto. Es increíble lo mal que la están pasando e ir a llorar a otro país… No nos puede sorprender el rumbo que tiene este Gobierno y la poca sensibilidad que tiene ante las consecuencias que generan sus políticas económicas”, aseguró Jerónimo.Por otra parte, el sindicalista señaló que en la movilización de fin de mes también recordarán al Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, para brindarle un homenaje desde la CGT por "su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales"."La movilización del 30 es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo”, concluyó Jerónimo.