Hungría arrestaría a Netanyahu si visita el país, advierte el nuevo primer ministro Péter Magyar

La advertencia se basa en que el premier israelí es objeto de una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional.

El líder húngaro agregó que si una persona buscada por la Corte ingresa al territorio de un país miembro, debe ser puesta bajo custodia.

Magyar prometió cancelar el proceso de salida de la CPI antes del 2 de junio, fecha en que se cumpliría un año desde que Hungría presentó formalmente su notificación de retirada ante el secretario general de la ONU

La decisión de Magyar lo diferencia de otros líderes europeos