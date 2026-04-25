Hungría arrestaría a Netanyahu si visita el país, advierte el nuevo primer ministro Péter Magyar

Péter Magyar, el nuevo primer ministro electo de Hungría
, advirtió que Benjamin Netanyahu será arrestado si ingresa a territorio húngaro. La advertencia se basa en que el premier israelí es objeto de una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional.
La CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los países miembros del tribunal están, en principio, obligados a detener a las personas sujetas a estas órdenes. Israel ha rechazado las acusaciones del organismo internacional.
"También le dejé esto claro al primer ministro israelí que es la firme intención del gobierno Tisza detener esto y garantizar que Hungría siga siendo miembro de la CPI", declaró Magyar ante la prensa. El líder húngaro agregó que si una persona buscada por la Corte ingresa al territorio de un país miembro, debe ser puesta bajo custodia.
Ruptura con Orbán
La postura de Magyar representa un giro radical respecto a su antecesor Viktor Orbán
. En abril de 2025, Netanyahu visitó Budapest y el entonces primer ministro no solo se negó a arrestarlo, sino que anunció la retirada de Hungría de la CPI y le garantizó inmunidad al líder israelí.
Fue un gesto desafiante de Orbán hacia el tribunal internacional y hacia los aliados europeos que presionaban para que Hungría cumpliera con sus obligaciones como estado miembro.
Magyar prometió cancelar el proceso de salida de la CPI antes del 2 de junio, fecha en que se cumpliría un año desde que Hungría presentó formalmente su notificación de retirada ante el secretario general de la ONU
. Según el estatuto del tribunal, ese es el plazo mínimo para que la retirada entre en vigor.
La posición europea
La advertencia de Magyar es especialmente significativa porque Netanyahu ya aceptó una invitación para visitar Hungría este otoño. La pregunta ahora es si esa visita se concretará bajo las nuevas condiciones, con el gobierno húngaro prometiendo un arresto.
La decisión de Magyar lo diferencia de otros líderes europeos
. Francia argumentó que arrestar a Netanyahu contravendría acuerdos que mantiene con Israel, mientras que Alemania e Italia también le concedieron inmunidad al líder israelí durante sus visitas a esos países.
El artículo 98 del estatuto de la CPI respalda este razonamiento, al establecer que un país no puede actuar de manera inconsistente con sus obligaciones bajo el derecho internacional respecto a la inmunidad diplomática de una persona.
Magyar, no obstante, parece dispuesto a ir más lejos que sus pares europeos en el cumplimiento estricto de las obligaciones ante la Corte Penal Internacional.