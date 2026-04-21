Tras calificarlo de "imbécil", Milei homenajeó a Francisco a un año de su muerte

Acompañado por Karina Milei y Pablo Quirno, el Presidente visitó este martes la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde le rindió homenaje al difunto Papa. En redes, reveló qué le dijo Francisco cuando se reunieron en el Vaticano en 2024.
El Presidente Javier Milei visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en esta fecha tan significativa que marca el primer año de la partida de Su Santidad, el Papa Francisco. Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026
Estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, pic.twitter.com/tjReCGDuVY
En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico". Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026
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