Tras calificarlo de "imbécil", Milei homenajeó a Francisco a un año de su muerte

El Presidente Javier Milei visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en esta fecha tan significativa que marca el primer año de la partida de Su Santidad, el Papa Francisco.



Estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Canciller, pic.twitter.com/tjReCGDuVY  Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 21, 2026

En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico".

CIAO!  Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

El presidente Javier Milei visitó este martes la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde le rindió un homenaje a Francisco a un año de su fallecimiento. En este marco, reveló -a través de sus redes sociales- la respuesta que le dio el difunto Papa en su visita al Vaticano, luego de haberlo calificado de "imbécil" y "el representante del maligno en la Tierra".Acompañado por Karina Milei y Pablo Quirno, el mandatario realizó un minuto de silencio y encendió una vela dentro de la tumba de Jesús en memoria del fallecido pontífice argentino.En paralelo, publicó en su cuenta X detalles reveladores sobre su encuentro con Francisco en 2024: “En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: 'No te calentés, todos hacemos boludeces de chico'. CIAO!".En el marco de la campaña electoral presidencial de 2023, Milei apuntó duro contra el Papa Francisco durante una entrevista televisiva y lo calificó como un “imbécil“, ”un impresentable” y “el representante del maligno en la Tierra ocupando el trono de la casa de Dios”, entre otra serie de improperios.Pero tras asumir la presidencia, Milei inició un camino de acercamiento que culminó el 12 de febrero de 2024 cuando concretaron una reunión extensa en el Vaticano. La reunión fue una audiencia privada de aproximadamente 70 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico.