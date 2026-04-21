García Cuerva recordó al Papa y alertó por la ausencia del Estado: "Es imposible leer a Francisco y no pensar en el hoy

En la previa a las ceremonias que se llevarán a cabo en las basílicas de Luján y Flores, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, recordó al Papa Francisco a un año de su fallecimiento y aseguró que "concretar sus enseñanzas va a ser el mejor homenaje". En ese sentido, alertó por el retiro del Estado de los barrios y sectores más vulnerables."Francisco había calado hondo en las entrañas de nuestra gente. A un año de todo eso, tenemos el enorme compromiso de que ese fuego no se apague. No tenemos que vivir realmente el magisterio de Francisco, concretar sus enseñanzas va a ser el mejor homenaje", señaló Cuerva.Para luego analizar que "recién con su muerte tomamos dimensión de lo que significaba que sea un líder mundial, un líder religioso a nivel mundial, reconocido en distintos lugares del mundo"."Todo lo que Francisco nos enseñó ha tenido siempre implicancias y consecuencias en el propio corazón porque apunta directo al corazón y a la conversión de la vida de cada uno de nosotros y apunta también al modo en que nos en que vivimos, a los vínculos y a los temas sociales", manifestó.Y agregó: "Indudablemente ha sido siempre un magisterio disruptivo, pero en términos de generar cuestionamiento y de realmente llevarnos a cada uno de nosotros a un replanteo como sociedad. Esto es clarísimo. Es imposible leer a Francisco y no pensar en el hoy”.En este marco, el arzobispo de Buenos Aires reconoció que el país "no está pasando un buen momento" y recordó que "la Iglesia viene alertando sobre la situación de los discapacitados, la situación de los jubilados" hace "muchísimo tiempo"."Hay documentos muy claros de la Conferencia Episcopal sobre el tema y creemos estar al lado de los más pobres y de los que sufren. Y esto es así y siempre fue así", sostuvo."Saber que el Estado se retira de los barrios más pobres o de las villas significa no que no pase nada, sino que avanza el narcoestado, el narcotráfico, la violencia, el tráfico de armas, las propuestas facilistas para los jóvenes. Entonces es necesario que el Estado esté. No solamente un Estado presente, sino inteligente", concluyó Cuerva.