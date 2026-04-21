A un año de la muerte de Francisco, cómo fue la relacion de Milei con su sucesor

El primer encuentro entre Milei y León XIV se produjo en junio de 2025 en el Vaticano, en un clima de cordialidad y diálogo sobre pobreza y cohesión social. Desde entonces, la Casa Rosada impulsa una relación institucional basada en el respeto mutuo, dejando atrás los duros cuestionamientos que el Presidente había dirigido en el pasado contra la figura de Francisco. La nueva etapa se consolidó con gestos diplomáticos y un tono más moderado.

Sin embargo, ese acercamiento con Roma convive con un vínculo cada vez más tenso con la Iglesia argentina. Milei evitó recibir a los obispos en instancias institucionales y profundizó el distanciamiento luego de las críticas eclesiásticas a iniciativas como la baja de la edad de imputabilidad. Desde la Conferencia Episcopal Argentina advirtieron que “la baja de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”.El contraste revela una estrategia política que prioriza la construcción de legitimidad internacional mientras desestima las voces críticas en el plano local. En el entorno eclesiástico no pasa desapercibido que León XIV mantiene la línea social de Francisco, con cuestionamientos al liberalismo extremo. Aun así, el Gobierno insiste en su acercamiento: necesita al Papa, incluso sabiendo que su mensaje puede incomodar.