Día de la Tierra: seis consecuencias del cambio climático que ya impactan en el planeta

La conmemoración nació en 1970 en Estados Unidos, impulsada por el senador Gaylord Nelson, y con el tiempo se convirtió en un evento global que pone en agenda la urgencia de actuar frente al cambio climático.

Uno de los impactos más evidentes es la intensificación de los fenómenos climáticos extremos

Cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, una fecha que busca generar conciencia sobre los problemas ambientales que enfrenta el planeta.Lejos de ser una amenaza abstracta, el calentamiento global ya tiene consecuencias visibles y medibles. Distintos informes científicos coinciden en que el aumento de la temperatura media del planeta, impulsado por la emisión de gases de efecto invernadero, está modificando ecosistemas, economías y condiciones de vida en todo el mundo.. Olas de calor más prolongadas, tormentas más intensas y sequías más frecuentes afectan tanto a regiones urbanas como rurales. Estos eventos no solo generan pérdidas económicas, sino que también ponen en riesgo la salud y la seguridad de millones de personas.Otro efecto clave es el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel del mar. Este proceso amenaza a ciudades costeras y pequeñas islas, donde la erosión y las inundaciones comienzan a ser cada vez más habituales. En paralelo, la pérdida de hielo también altera el equilibrio de los ecosistemas y reduce reservas estratégicas de agua dulce.La biodiversidad también está bajo presión. Muchas especies no logran adaptarse a los cambios en temperatura y hábitat, lo que acelera su extinción. La degradación de ecosistemas, como bosques y humedales, impacta directamente en servicios ambientales esenciales, como la regulación del clima y la provisión de alimentos.El cambio climático también agrava la crisis hídrica. En distintas regiones del mundo, la disponibilidad de agua potable se vuelve cada vez más irregular, producto de la combinación de sequías, sobreexplotación de recursos y contaminación. Esto genera tensiones sociales y económicas, especialmente en zonas vulnerables.A su vez, la seguridad alimentaria se ve comprometida. Las alteraciones en los patrones climáticos afectan la producción agrícola, reducen rendimientos y aumentan la volatilidad de los precios de los alimentos. Esto repercute de manera desigual, golpeando con mayor fuerza a los países en desarrollo.Finalmente, el impacto sobre la salud humana es cada vez más evidente. El aumento de temperaturas favorece la propagación de enfermedades, mientras que la contaminación del aire y los eventos extremos incrementan los riesgos sanitarios, especialmente en poblaciones urbanas.En este contexto, el Día de la Tierra funciona como un recordatorio de la escala del desafío. Los especialistas coinciden en que la ventana para mitigar los efectos más severos del cambio climático sigue abierta, pero requiere transformaciones profundas en los modelos de producción, consumo y energía a nivel global.