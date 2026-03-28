YPF: tras el revés judicial, Burford intenta reabrir la pelea en un tribunal internacional

Los fondos Burford Capital comunicaron a la jueza Loretta Preska que avanzarán con un nuevo reclamo contra la Argentina por la estatización de YPF ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un tribunal arbitral del Banco Mundial. "La República Argentina ya ha sido informada que pronto comenzará un juicio”, advirtió, en una maniobra que apunta a reactivar la disputa tras el fallo adverso en la Cámara de Apelaciones de Nueva York.. Ese fallo representó un giro clave en el litigio, al descartar la existencia de un incumplimiento contractual.Según detalló el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, los demandantes no solo avanzarán en el ámbito internacional sino que, en un intento por agotar las instancias judiciales disponibles.En paralelo, solicitaron autorización para utilizar documentación confidencial obtenida durante el proceso en Nueva York en la nueva presentación ante el tribunal internacional, lo que podría ser un punto relevante en la estrategia legal.El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que la jugada apunta a trasladar el caso a un esquema de arbitraje basado en tratados bilaterales de inversión, en particular el acuerdo firmado con España en 1991, previo a la privatización de la petrolera.Desde la Procuración del Tesoro indicaron que este escenario era “esperable” y que el Estado ya venía trabajando sobre esa posibilidad, al tiempo que remarcaron que aún resta conocer si la nueva presentación prospera en el ámbito internacional.La Argentina acumula una extensa trayectoria en este tipo de litigios ante organismos internacionales de arbitraje, en gran parte vinculados a tratados firmados en la década de 1990, lo que vuelve a colocar al país frente a un escenario de disputa en foros externos.