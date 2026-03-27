Quién es Alejandro Fargosi, el diputado de Milei señalado por su vínculo con Burford

Fargosi encabezó la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, con Patricia Bullrich como compañera de fórmula en el distrito.

Fargosi fue señalado por su vínculo con el fondo Burford Capital, que adquirió derechos de litigio y avanzó contra el Estado argentino en distintos procesos internacionales vinculados a empresas estatizadas

su trayectoria profesional incluye un antecedente menos difundido: su participación como abogado de Aerolíneas Argentinas y Austral durante los años en que ambas compañías estuvieron bajo control del grupo español Marsans