28.03.2026 / Tras el fallo por YPF

Quién es Alejandro Fargosi, el diputado de Milei señalado por su vínculo con Burford

En medio del impacto político del caso YPF, el nombre de Alejandro Fargosi vuelve a escena por su relación con el fondo Burford Capital. Su trayectoria también incluye su paso por Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Marsans, una etapa atravesada por denuncias de vaciamiento.


El reciente fallo vinculado a la expropiación de YPF reactivó una serie de discusiones políticas y judiciales en la Argentina. En ese contexto, volvió a tomar protagonismo la figura de Alejandro Fargosi, hoy diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires dentro del espacio de Javier Milei. En la elección de 2026, Fargosi encabezó la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, con Patricia Bullrich como compañera de fórmula en el distrito. 

Ahora, Fargosi fue señalado por su vínculo con el fondo Burford Capital, que adquirió derechos de litigio y avanzó contra el Estado argentino en distintos procesos internacionales vinculados a empresas estatizadas. Su nombre aparece asociado a ese entramado que derivó en millonarios reclamos contra el país.

Pero además de su rol en ese esquema, su trayectoria profesional incluye un antecedente menos difundido: su participación como abogado de Aerolíneas Argentinas y Austral durante los años en que ambas compañías estuvieron bajo control del grupo español Marsans. En ese período, su padre presidía la empresa y su hermano ocupaba un cargo gerencial, en una etapa luego cuestionada por el vaciamiento de la aerolínea de bandera. Según registros de la época, el propio Fargosi firmó la conformidad de los balances de la compañía correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004.

El abogado tiene una extensa trayectoria en el ámbito jurídico y corporativo. Fue socio de distintos estudios y participó como asesor de empresas privatizadas o en proceso de privatización durante la década de 1990, entre ellas Entel y Telefónica de Argentina.

En el plano político, tuvo vínculos con la UCR, el PRO y otros espacios, y fue parte de organizaciones como el CELTYV junto a Victoria Villarruel.

Con el caso YPF nuevamente en agenda, la figura de Fargosi queda otra vez bajo la lupa, tanto por su rol en litigios internacionales contra el Estado como por su participación en procesos vinculados a empresas públicas en etapas clave de su historia reciente.
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