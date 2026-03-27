Quién es Alejandro Fargosi, el diputado de Milei señalado por su vínculo con Burford

En medio del impacto político del caso YPF, el nombre de Alejandro Fargosi vuelve a escena por su relación con el fondo Burford Capital. Su trayectoria también incluye su paso por Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Marsans, una etapa atravesada por denuncias de vaciamiento.
Máximo Kirchner presentó un proyecto celebrando el fallo de Nueva York en el caso YPF
Milei festejó el fallo a favor de la Argentina por YPF, pero omitió que quiso privatizar la petrolera en la Ley Bases
Kicillof le respondió a Milei y defendió la expropiación de YPF como una decisión soberana
Cristina Kirchner celebró el fallo y reivindicó la expropiación de YPF como un acto soberano
La justicia de EEUU falló a favor de la expropiación argentina de YPF durante el gobierno de CFK
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Un drone de 30.000 dólares contra un interceptor de 4 millones: la aritmética que está definiendo la guerra entre Irán y Estados Unidos