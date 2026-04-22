ADEPA reiteró las denuncias contra agravios de Milei a periodistas y alertó por clima hostil

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas reiteró este miércoles su rechazo a las agresiones verbales del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación. “Como hemos reiterado, la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística”, sostuvo la entidad en un comunicado.Desde la organización señalaron que “en los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación”, en una escalada que vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno y la prensa.ADEPA remarcó que “el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido”, pero advirtió sobre los riesgos de los ataques personales cuando provienen de las más altas autoridades. “El insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo”, indicaron.En ese sentido, la entidad alertó que este tipo de conductas no solo impactan sobre los trabajadores de prensa, sino también sobre la calidad democrática. “Y esto afectar el acceso a la información de la ciudadanía”, concluyó el comunicado, en un nuevo llamado de atención frente a un clima que se deteriora.