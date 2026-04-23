Por primera vez en la historia, Milei restringió el acceso de la prensa a la Casa Rosada

El gobierno deprohibió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada como parte de una "medida preventiva" tras una denuncia de la Casa Militar por presunto “espionaje ilegal" contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno. Se trata de un hecho inédito en la historia argentina, que se lleva adelante a través de laLa decisión fue comunicada de manera informal a los medios y alcanza a todos los periodistas que trabajan habitualmente en Balcarce 50., señalaron fuentes oficiales. Además,Según explicaron desde el Ejecutivo,“Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa”, decretaron sobre el proceso iniciado en abril."El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia", apuntaron desde la Casa Militar, la cual enfatizó en que habrían utilizado "lentes inteligentes". Dicha área, encargada de la custodia presidencial, insistió en que “se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, al tiempo que no descartaron posibles delitos contemplados en los artículos 222 y 223 del Código Penal, vinculados a la obtención o divulgación de secretos.En medio de la controversia, en lugar de explicar, el presidente Milei aprovechó para insultar nuevamente al periodismo: “Basuras repugnantes. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”, sentenció.