Con miras al 2027, Karina Milei, avanza en la estrategia bonaerense y Santilli prepara una actividad en Suipacha

Aún con tiempo, La Libertad Avanza (LLA) da los primeros pasos en la carrera por la disputa de la provincia de Buenos Aires, que actualmente gobierna Axel Kicillof, y prepara una actividad formativa en la ciudad de Suipacha que contará con la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli. El armador bonaerense, actual diputado nacional Sebastián Pareja prepara la actividad que se desarrollará este sábado en la Primera Sección Electoral desde las 17. Se trata de una jornada correspondiente a la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP) con la participación del dirigente y referentes de los 135 distritos provinciales.Pese a la tensión interna abierta, luego de que Pareja denunciara a algunos tuiteros por la filtración de sus datos personales en la red social X, la coordinación partidaria de la provincia hizo extensiva la invitación a los legisladores bonaereses de las Fuerzas del Cielo, Agustín Romo y Nahuel Sotelo. También a los diputados nacionales por la provincia, Joaquín Ojeda y Santiago Santurio, quienes aún no confirmaron asistencia.La idea de la jornada, que podría contar con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aún por confirmarse, contará de dos instancias. La primera, a cargo de Pareja, quien brindará unas palabras de apertura escoltado por la directora general de EFDAP, la diputada Miriam Niveyro y por el senador provincial Luciano Olivera. En el segundo tramo de la jornada habrá una instancia formativa con mesas de coordinación para avanzar en capacitaciones en estrategia política, comunicación y organización territorial. Participará de esta dinámica intendente de Tres Febrero en uso de licencia y actual senador provincial, Diego Valenzuela.La presencia de Santilli, ex legislador del PRO, pero cada vez más distante del espacio, le imprime la impronta electoral a la actividad dado que, desde su desembarco en el Gabinete, se transformó en el candidato natural del espacio para disputarle la provincia a Kicillof. Si bien en la provincia, terminales del armado violeta anticipan un acuerdo electoral con el PRO, como funcionó en 2025, no se espera la asistencia del diputado Cristian Ritondo o el senador bonaerense Guillermo Montenegro. “Cuidamos el rechanzo amarillo”, sostuvieron desde el entorno de los mencionados.Lo cierto es que la actividad se da luego de que la menor de los Milei activara la mesa electoral que comparte con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y el mencionado Santilli. En las últimas semanas, se tendieron algunos puntos con los gobernadores aliados como Alfredo Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza), y se prevé próximos contactos con Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).