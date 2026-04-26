Inmigración en Europa alcazón récord de 64 millones en 2025

Un informe documentó que 64,2 millones de residentes nacidos en el extranjero vivían en la Unión Europea en 2025, representando un salto significativo respecto a los 2,1 millones de nuevos inmigrantes del año anterior
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Según datos del Centro de Investigación y Análisis sobre Migración de RFBerlin, compilados mediante fuentes de Eurostat y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), este número refleja flujos migratorios sostenidos hacia el continente y el creciente atractivo de los mercados laborales europeos. La cifra de 64,2 millones marca un contraste notorio con 2010, cuando la UE albergaba a 40 millones de inmigrantes, evidenciando una tendencia de aumento sostenido durante los últimos quince años.
Alemania consolida su posición como principal destino migratorio
Alemania se mantiene como el país más grande de la Unión Europea en términos de población extranjera, con aproximadamente 18 millones de residentes nacidos en el exterior. Según el informe, el 72% de estos migrantes se encuentran en edad laboral, un factor que especialistas señalan como determinante para sostener la fuerza de trabajo alemana y la estabilidad económica a largo plazo. Tommaso Frattini, uno de los autores del estudio, destacó que "Alemania se mantiene como el principal destino para migrantes en Europa, tanto en términos absolutos como de manera significativa en términos relativos a su población". Esta posición se sustenta en la fortaleza de la economía alemana y las oportunidades de empleo disponibles.
España irrumpe como centro de crecimiento más acelerado
Un cambio notable en los patrones migratorios europeos es el surgimiento de España como nuevo polo de atracción para inmigrantes. Durante 2025, el país agregó aproximadamente 700.000 residentes nacidos en el extranjero, elevando su población inmigrante total a 9,5 millones. Este crecimiento señala un desplazamiento más amplio en el cual las economías del sur de Europa atraen cada vez más residentes nuevos, complementando el rol histórico de los destinos migratorios del norte del continente.
Distribución desigual de migrantes según el tamaño poblacional
A pesar de la tendencia general al alza, los patrones migratorios presentan variaciones significativas entre países. Naciones más pequeñas como Luxemburgo, Malta y Chipre registran algunas de las proporciones más altas de inmigrantes en relación con su población total, evidenciando cómo la migración puede transformar sociedades de diferentes tamaños.
Las solicitudes de asilo
, por otra parte, están fuertemente concentradas: España, Italia, Francia y Alemania representan en conjunto casi tres cuartas partes de todas las demandas, indicando dónde los sistemas administrativos y las capacidades de recepción enfrentan mayor presión. Alemania encabeza la clasificación de países que albergan refugiados, con un total de 2,7 millones, reflejo tanto de las llegadas recientes como de los compromisos de protección establecidos a largo plazo.
¿Cuántos inmigrantes hay en la Unión Europea en 2025?
Según el Centro de Investigación y Análisis sobre Migración de RFBerlin, 64,2 millones de residentes nacidos en el extranjero vivían en la UE en 2025, lo que representa un incremento de 2,1 millones respecto a 2024.
¿Cuál es el país europeo que más inmigrantes recibe?
Alemania es el mayor receptor de inmigrantes en la UE con aproximadamente 18 millones de residentes extranjeros, seguida por España con 9,5 millones y Francia. Alemania también lidera en cantidad de refugiados acogidos, con 2,7 millones.
¿Por qué ha crecido la inmigración en Europa?
El incremento refleja flujos migratorios sostenidos hacia el continente y el atractivo de los mercados laborales europeos, que ofrecen estabilidad económica, oportunidades de empleo y sistemas de protección para demandantes de asilo.