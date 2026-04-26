29.04.2026 / INMIGRACIÓN

Inmigración en Europa alcazón récord de 64 millones en 2025

La Unión Europea alcanzó un récord histórico con 64,2 millones de residentes extranjeros en 2025, según datos publicados el 22 de abril por el Centro de Investigación y Análisis sobre Migración de RFBerlin, un aumento de 2,1 millones respecto al año anterior.