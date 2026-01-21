Europa implementa el sistema de entradas y salidas: qué cambia para los argentinos y desde cuándo

especialistas advierten que en una primera etapa podrían generarse largas filas y demoras en aeropuertos, especialmente en destinos con alto flujo turístico.

El sistema de entradas y salidas de Europa marca un cambio estructural en los controles migratorios

La Unión Europea avanza con la implementación del nuevo sistema de entradas y salidas (EES), un mecanismo digital que reemplazará el sellado manual de pasaportes y que será obligatorio para los viajeros argentinos. La medida busca reforzar el control migratorio y ya genera preocupación por posibles demoras y fallas técnicas.El Sistema de Entradas y Salidas (EES) es una plataforma digital que registrará de manera automática cada ingreso y egreso de personas que no pertenecen a la Unión Europea. En lugar del sello en el pasaporte, el sistema recopilará datos biométricos como huellas digitales y reconocimiento facial.Este nuevo esquema se aplicará a viajeros de países exentos de visa, como Argentina, que podrán seguir ingresando por turismo o negocios por períodos cortos, pero deberán cumplir con estos nuevos requisitos tecnológicos.Para quienes viajen desde Argentina, el impacto será directo. Cada ingreso al espacio europeo implicará registrarse en el sistema EES. Esto incluye:- escaneo del pasaporte en terminales automáticas;- toma de huellas digitales;- registro facial obligatorio;- control automatizado de duración de la estadía.El objetivo es evitar el exceso de permanencia (overstay) y reforzar la seguridad en fronteras. Sin embargo,Medios internacionales reportaron que el sistema podría enfrentar problemas técnicos en su implementación inicial, lo que encendió alertas entre autoridades aeroportuarias y aerolíneas.El riesgo principal es un “fallo sistémico” que ralentice los controles migratorios, afectando vuelos y conexiones. Esto ya generó debates dentro de Europa sobre si el lanzamiento debería postergarse para evitar colapsos operativos.Aunque todavía no hay una fecha definitiva confirmada para todos los países, la Unión Europea prevé implementar el EES de manera progresiva. Una vez en funcionamiento, será obligatorio en todos los puntos de ingreso al espacio Schengen.Además, este sistema será la base para otro requisito futuro: el permiso ETIAS, una autorización electrónica que los argentinos deberán tramitar antes de viajar a Europa en los próximos años.Si estás planificando un viaje desde Argentina, estas son las claves:- verificar que tu pasaporte esté vigente;- llegar con más tiempo al aeropuerto por posibles demoras;- estar preparado para controles biométricos obligatorios;- seguir las actualizaciones sobre el sistema EES y el futuro ETIAS.. Para los argentinos, no implica una prohibición de ingreso, pero sí una nueva capa de requisitos que hará los viajes más controlados y, al menos en el inicio, potencialmente más lentos.