La diputada Pagano denunció a Milei por restringir el acceso de la prensa a Casa Rosada

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei tras denunciar la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada. El hecho, según sostuvo, no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia y encendió alarmas en el ámbito político y periodístico.
Denuncie penalmente al presidente @JMilei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a pic.twitter.com/ecSMtM6lnY Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 23, 2026
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