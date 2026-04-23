La diputada Pagano denunció a Milei por restringir el acceso de la prensa a Casa Rosada

“Denuncié penalmente al presidente por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia”, expresó la diputada Marcela Pagano a través de sus redes sociales. En su mensaje, cuestionó con dureza la medida y remarcó que la sede del Poder Ejecutivo “no es propiedad privada”.

Denuncie penalmente al presidente @JMilei por impedir el ingreso a periodistas acreditados en Casa Rosada, en un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a pic.twitter.com/ecSMtM6lnY  Marcela Pagano (@Marcelampagano) April 23, 2026

La legisladora también apuntó contra el entorno presidencial al afirmar que “ni un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”. En ese marco, advirtió sobre un posible avance contra derechos fundamentales vinculados a la libertad de expresión.“La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”, señaló Pagano, quien además recordó que este tipo de situaciones remiten “a los momentos más oscuros” de la historia argentina.La denuncia se suma a un clima de creciente tensión entre el Gobierno y el periodismo, en un contexto donde distintas organizaciones vienen alertando sobre discursos estigmatizantes y restricciones al acceso a la información pública.