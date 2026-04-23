En medio del escándalo de Adorni, el Gobierno cambió áreas clave de la Jefatura de Gabinete por decreto

El gobierno de Javier Milei avanzó este jueves en una reconfiguración interna en la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Manuel Adorni, con cambios en la estructura organizativa y en los objetivos de áreas clave vinculadas a la comunicación, la innovación y la gestión estratégica. Así quedó plasmado en el Decreto 269/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, y establece una actualización del organigrama junto con la redefinición de funciones en distintas secretarías y subsecretarías.Según se detalla en la norma, la iniciativa apunta a optimizar recursos y mejorar la coordinación de competencias, adaptando el funcionamiento de los organismos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. En ese marco, se dispuso el traspaso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos desde la Secretaría General de la Presidencia que encabeza Karina Milei hacia la Jefatura de Gabinete, que conduce Adorni.A partir de estos cambios, la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología pasan a tener funciones ampliadas y objetivos actualizados. También se fortalecen las atribuciones de la Unidad Gabinete de Asesores, que desde ahora tendrá un rol central en la coordinación de la comunicación institucional, la relación con la prensa y la difusión de contenidos oficiales.Dentro del nuevo esquema, se reorganizan áreas clave como la Secretaría de Comunicación y Prensa, que incluye las subsecretarías de Prensa, de Comunicación y Actos de Gobierno y de Medios Públicos, así como la Secretaría Ejecutiva, que incorpora funciones de coordinación interministerial y evaluación presupuestaria. En paralelo, el decreto introduce nuevos lineamientos en materia tecnológica, con énfasis en la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas del sector público, además del desarrollo de marcos regulatorios para tecnologías como inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas.La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tendrá además a su cargo la conducción del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la administración de participaciones estatales en empresas como AR-SAT y el Correo Oficial. También ejercerá control sobre organismos como el ENACOM, el CONICET y la CONAE.El decreto establece, a su vez, la aprobación de la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo, con el detalle de responsabilidades de cada área, y dispone que, hasta que finalice la transición, se mantendrán vigentes las estructuras inferiores para garantizar la continuidad administrativa. El gasto derivado de la reestructuración será cubierto con las partidas asignadas a la Jurisdicción 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras que la adecuación técnica del nuevo esquema contó con la intervención de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional y la Oficina Nacional de Presupuesto.