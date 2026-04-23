Milei celebró la revocación de la cautelar que frenaba la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento que se viene"

No podrán detener el crecimiento que se viene para el País.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/45AXyOYIXM  Javier Milei (@JMilei) April 23, 2026

El presidente Javier Milei festejó la revocación de la cautelar que frenaba la ReformaLaboral y aseguró que "no podrán detener el crecimiento que se viene para el país".Desde sus redes sociales, manifestó que la normativa sansionada el pasado 27 de febrero "sigue vigente” y celebró la noticia por medio de una publicación escrita por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a su vez citó a su par en Justicia, Juan Bautista Mahiques.Estas declaraciones surgieron este jueves cuando se dio a conocer la suspención de la cautelar emitida por el juez Raúl Ojeda respecto a los 82 artículos que la CGT pretendía eliminar porque, tal como sostenía el triunvirato conformado por Jorge Sola; Octavio Arguello; y Cristian Jerónimo, “atentaban contra los derechos adquiridos de los trabajadores”.El fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo permitió que los artículos cuestionados de la Ley 27.802 sigan vigentes, incluyendo cambios en la jornada laboral, indemnizaciones y periodo de prueba. Previamente, la cartera de Pettovello había expresado su rechazo sobre los intentos de “obstaculizar las reformas necesarias” por parte de la central obrera.A pesar de las celebraciones, la CGT busca mantener los cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de la normativa vigente.