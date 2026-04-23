23.04.2026 / Política

Milei celebró la revocación de la cautelar que frenaba la reforma laboral: "No podrán detener el crecimiento que se viene"

Desde sus redes sociales, el Presidente manifestó que la normativa sansionada el pasado 27 de febrero "sigue vigente” y celebró la noticia por medio de una publicación escrita por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.




El presidente Javier Milei festejó la revocación de la cautelar que frenaba la ReformaLaboral y aseguró que "no podrán detener el crecimiento que se viene para el país".

Desde sus redes sociales, manifestó que la normativa sansionada el pasado 27 de febrero "sigue vigente” y celebró la noticia por medio de una publicación escrita por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a su vez citó a su par en Justicia, Juan Bautista Mahiques.



Estas declaraciones surgieron este jueves cuando se dio a conocer la suspención de la cautelar emitida por el juez Raúl Ojeda respecto a los 82 artículos que la CGT pretendía eliminar porque, tal como sostenía el triunvirato conformado por Jorge Sola; Octavio Arguello; y Cristian Jerónimo, “atentaban contra los derechos adquiridos de los trabajadores”.

El fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo permitió que los artículos cuestionados de la Ley 27.802 sigan vigentes, incluyendo cambios en la jornada laboral, indemnizaciones y periodo de prueba. Previamente, la cartera de Pettovello había expresado su rechazo sobre los intentos de “obstaculizar las reformas necesarias” por parte de la central obrera.

A pesar de las celebraciones, la CGT busca mantener los cuestionamientos judiciales sobre la constitucionalidad de la normativa vigente.













Lo más leído

1

Magis TV, Fútbol Libre, Xuper TV o Pelota Libre: dónde ver contenido y fútbol sin pagar suscripciones

2

Mientras su imagen se desploma, Milei trepa al ranking de los peores presidentes de Latinoamérica

3

Con aval del Gobierno, tropas de EE.UU. participarán de ejercicios militares en Argentina

4

Insólito: el proyecto de Ficha Limpia lleva la firma de Adorni

5

Fanatismo libertario, misoginia y homofobia: el perfil digital del femicida de Sophia Civarelli

Más notas de este tema

La diputada Pagano denunció a Milei por restringir el acceso de la prensa a Casa Rosada

23/04/2026 - POLÉMICA

La diputada Pagano denunció a Milei por restringir el acceso de la prensa a Casa Rosada

En medio del escándalo de Adorni, el Gobierno cambió áreas clave de la Jefatura de Gabinete por decreto

23/04/2026 - ADORNI GATE

En medio del escándalo de Adorni, el Gobierno cambió áreas clave de la Jefatura de Gabinete por decreto

Alarmante: según el índice de pobreza en infantes y adolescentes, más de la mitad de los niños son pobres en Argentina

23/04/2026 - ECONOMÍA

Alarmante: según el índice de pobreza en infantes y adolescentes, más de la mitad de los niños son pobres en Argentina

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.