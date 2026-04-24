Recompensa: el Gobierno habilitó la continuidad del juez Pesino tras rechazar la cautelar contra la reforma

El Ministerio de Justicia resolvió este viernes, luego de que este, junto a otros integrantes de la Sala VIII, suspendiera la cautelar contra la reforma laboral, una decisión que, como alertó la CGT, “afecta gravemente las condiciones laborales”.El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se firmó el jueves y dejó en suspenso la medida cautelar dictada en primera instancia por el juez Raúl Ojeda, que había frenado 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el oficialismo.Con ese movimiento, los efectos de la cautelar quedaron momentáneamente sin aplicación hasta que se revise el fondo de la cuestión, lo que en la práctica reactivó los puntos más controvertidos de la reforma.Entre ellos, se encuentran cambios en principios protectores del derecho laboral, modificaciones en la responsabilidad empresaria y la implementación de mecanismos como el banco de horas o esquemas alternativos para indemnizaciones, que habían sido objetados judicialmente.Desde la central obrera cuestionaron con dureza la decisión de la Sala VIII y señalaron que los jueces se apartaron de criterios de la Corte Suprema sobre la tutela preferente de los trabajadores, al tiempo que advirtieron sobre el impacto de la medida en millones de relaciones laborales vigentes.En paralelo, el Gobierno celebró el fallo como un respaldo a su política laboral y avanzó por distintas vías judiciales para sostener la vigencia de la norma, incluyendo presentaciones ante la Corte Suprema y pedidos para que el caso sea tratado en otro fuero.La situación de Pesino cobró relevancia en ese contexto, ya que el camarista, miembro de la sala que firmó la resolución, inició el trámite para extender su permanencia por cinco años más,