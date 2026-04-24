En medio del escándalo de Manuel Adorni, la Oficina Anticorrupción prorrogó el plazo para presentar declaraciones juradas

Mientras la justicia avanza en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y suma día a día nuevas pruebas al expediente, la Oficina Anticorrupción (OA) prorrogó este viernes el plazo para que los funcionarios del gobierno de Javier Milei presentan sus declaraciones juradas.Así quedó plasmado en la Resolución 3/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Gabriela Zangaro, quien asumió el cargo hace menos de un mes y apenas unas pocas semanas del estallido del escándalo de corrupción que involucra al Jefe de Gabinete.La OA dispuso una prórroga hasta el 31 de julio de 2026para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al período 2025. La medida alcanza a los funcionarios obligados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, que establece la presentación de declaraciones al inicio de la gestión, su actualización anual y la rendición al egreso. El objetivo es garantizar el cumplimiento adecuado de una obligación clave en materia de transparencia.Desde la Oficina Anticorrupción explicaron que la prórroga responde a la necesidad de contar previamente con la información fiscal correspondiente al período 2025, en particular las declaraciones de impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.Estos datos son procesados por la Agencia de Control y Recaudación Aduanero (ARCA), cuyos plazos de presentación se extienden habitualmente hasta la primera quincena de junio. La interdependencia entre los sistemas impositivo y patrimonial obliga a ajustar los tiempos administrativos.En ese marco, se consideró necesario modificar la fecha original de vencimiento, fijada para el 30 de mayo, ya que sin la habilitación de los formularios fiscales no es posible completar correctamente las declaraciones patrimoniales.La resolución también instruye a las áreas de recursos humanos de cada organismo a difundir la medida entre los funcionarios alcanzados, con el fin de asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.La Declaración Jurada Patrimonial Integral es una herramienta central para el control de la evolución de los bienes de los funcionarios públicos y forma parte del sistema de prevención de conflictos de interés y lucha contra la corrupción.