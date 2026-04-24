El Gobierno condenó el tiroteo en Washington, culpó a la "izquierda" y Milei celebró que Trump saliera ileso

El Gobierno de Javier Milei condenó el intento de atentado contra el presidente estadounidense Donald Trump, ocurrido en la noche de este sábado durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Washington Hilton, y culpó a la “retórica violenta de la izquierda” por "impulsar este tipo de ataques".A través de un comunicado, la Oficina del Presidente expresó “su más enérgico repudio” al “nuevo intento de asesinato" sufrido por el republicano y recordó que es “el cuarto desde que inició su regreso a la Casa Blanca”.“El Presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques“, se afirma en el comunicado.Antes, el Ejecutivo libertario celebró “que tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos”, así como que “que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”.El incidente ocurrió durante la tradicional cena de corresponsales, cuando un hombre que aparentemente se hospeada allí se metió armado corriendo en el lobby del hotel Washington Hilton, lo que generó una inmediata reacción de los agentes encargados de la seguridad, que lograron reducirlo mediante un tiroteo antes de que llegue al salón principal donde se encontraba Trump.El episodio tuvo gran repercusión internacional y distintos líderes políticos manifestaron su rechazo al hecho, como hizo Milei, mientras que las autoridades estadounidenses avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.El atacante sería un maestro de 31 años, que quedó detenido bajo custodia acusado de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con un arma peligrosa, precisó la fiscal federal Jeanine Pirro, quien anticipó que podrían presentarse más cargos a medida que avance la investigación.Una vez más, Javier Milei parece estar generándose problemas de relaciones internacionales futuros al interpretar hechos del presente ocurridos en el extranjero. Es que, en síntesis, el mandatario argentino culpa al Partido Demócrata, interpretándolo como "izquierda", no sólo por el intento de atentado de anoche contra Trump sino por otros presuntos hechos de violencia del pasado.En este marco, cabe recordar que habrá elecciones en Estados Unidos, que Donald Trump no puede ser candidato y que tanto él como el Partido Republicano no están en la mejor posición frente a la opinión pública estadounidense en estos días, según las encuestas.“No te matan por ser fascista. Te llaman fascista para matarte”, sostiene una de las publicaciones que el primer mandatario reposteó en inglés, en alusión a uno de los comentarios más habituales que recibe el presidente Trump.Otra cuenta de X reposteada por Milei escribió: “¿Cuántas veces tuvo Barack Hussein (en referencia al segundo nombre del expresidente Obama) un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Joe Biden un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Kamala Harris un intento de asesinato? ¿Cuántas veces tuvo Hillary Clinton un intento de asesinato? La respuesta es 0, los demócratas son el partido de la violencia en Estados Unidos“.“De izquierda y financió la campaña de Harris. La izquierda nunca podrá debatir, no tienen argumentos, la historia, las cifras, la moral, todos la condenan, por eso son violentos y prefieren atentar contra las personas que piensan distinto”, fue otro de los posteos, junto con una fotografía de Cole Thomas Allen, el sospechoso del tiroteo que fue detenido en el lugar.Finalmente, Milei compartió una publicación de Javier Lanari, secretario de Comunicación: “A Trump lo intentaron matar cuatro veces. No una, ni dos. Cuatro. Si fuera de izquierda habría escándalo internacional, comunicados de organizaciones, paros, protestas y feriados. La violencia política nunca es una opción...“.