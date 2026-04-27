Qué dice el comunicado oficial del Ministerio de Economía tras la polémica salida de Carlos Frugoni

El Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo oficializó la reestructuración en su gabinete tras la salida de Carlos María Frugoni, quien presentó su renuncia este domingo al cargo de secretario de Coordinación de Infraestructura luego de quedar involucrado en un escándalo.A través de un comunicado oficial difundido en las redes sociales, la cartera conducida por Toto Caputo anunció este mismo domingo no solo al sucesor de Frugoni, sino también la designación de un nuevo titular para el área de Transporte. La salida de Frugoni se dio en medio de un fuerte impacto mediático tras conocerse irregularidades en sus presentaciones patrimoniales. Ante este escenario, el Palacio de Hacienda se movió para cubrir las vacantes y evitar acefalías en áreas estratégicas.La salida del ahora exfuncionario del Ministerio de Economía, donde se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, se precipitó por la revelación de un patrimonio no declarado en el exterior que el propio arquitecto calificó como un "error". Mientras la mira sigue puesta en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; este domingo el ministro de Economía aceptó finalmente la renuncia del ahora exsecretario. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei suma un nuevo escándalo.Con el objetivo de mantener la continuidad en la gestión de los proyectos de obra pública y logística nacional, y tras los mencionados escándalos que sacuden al Gobierno, el Ministerio de Economía confirmó los siguientes nombres: Fernando Herrmann: Asumirá como el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura. Herrmann tendrá el desafío de liderar el área técnica que ocupaba Carlos Frugoni desde enero de este año. Mariano Plencovich: Fue designado como el nuevo secretario de Transporte. Su incorporación busca fortalecer la coordinación operativa de un sector clave para la conectividad y el comercio interno.