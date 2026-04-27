27.04.2026 / GRAVE

Redobló la apuesta: Karen Reichardt , lejos de pedir disculpas por burlarse de un hombre con Parkinson, insistió

La diputada Karen Reichardt cometió un gravísimo error al acusar de fingir a un hombre cordobés que realmente padece Parkinson. Una usuaria le pidió en las redes que emita una disculpa pero la reacción de la diputada fue peor.



La diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, desató un masivo y absoluto repudio en las redes sociales. En un intento por defender y justificar las auditorías del gobierno de Javier Milei, acusó públicamente a un hombre de fingir una discapacidad, pero la víctima padece la enfermedad de Parkinson. "Estamos esperando tus disculpas por difamar a un hombre que padece parkinson", le escribió una usaría en redes y la diputada respondió con emoji de carcajadas.

El repudiable hecho se originó a partir de un video viralizado en la web protagonizado por un hombre oriundo de la provincia de Córdoba. La diputada, cuyo nombre real es Karina Celia Vázquez Bustelo, compartió las imágenes y lanzó un duro mensaje acusatorio sin molestarse en verificar la información previa, afirmando que se trataba de una estafa para cobrar del Estado. "Hay que auditar las pensiones por discapacidad. Si los 'discapacitados' que no son discapacitados dejaran de cobrar una pensión, seguramente quienes realmente tienen una discapacidad tendrían la cobertura que merecen. Una vergüenza lo de este hombre", escribió la dirigente oficialista en sus perfiles virtuales, utilizando comillas de forma despectiva.

Sin embargo, la indignación de los usuarios se multiplicó rápidamente al confirmarse que todo era una noticia falsa. El hombre del video no estaba fingiendo, sino que sus movimientos y síntomas estaban clínicamente documentados y respondían a un severo y avanzado cuadro de la enfermedad neurodegenerativa de Parkinson.

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