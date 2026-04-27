Tras el escándalo por enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni se prepara para dar su informe ante el congreso: detalles

Con la presencia Javier Milei confirmada, el oficialismo terminó de definir el esquema del informe de gestión que encabezará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el próximo miércoles 29 de abril en la Cámara de Diputados. Según fuentes parlamentarias, los detalles se acordaron en una reunión en el salón Delia Parodi entre el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario, Adrián Pagán.La sesión comenzará entre las 10 y las 11 de la mañana y se extenderá durante unas seis horas. No habrá reunión previa de Labor Parlamentaria, una decisión que podría generar fricciones. El inicio estará a cargo de Manuel Adorni, con una exposición de aproximadamente una hora sobre la marcha del Gobierno, y luego se abrirá la ronda de preguntas, con intervenciones de hasta cinco minutos por legislador. Desde el entorno del titular de Martín Menem señalaron que el informe del jefe de Gabinete es una instancia reglamentada.El esquema se organizará en tres tandas: primero los bloques más pequeños, con 50 minutos; luego los interbloques Innovación Federal (11 minutos), Unidos (20) y Fuerzas del Cambio (20); y finalmente Unión por la Patria, con 68 minutos. Los tiempos fueron asignados en función del peso de cada bancada. Tras cada bloque, el jefe de Gabinete responderá de manera agrupada durante unos 20 minutos. El cierre estará a cargo del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, con una intervención breve.El informe oral se complementará con un documento escrito que la Jefatura de Gabinete enviará en los próximos días, con respuestas a unas 2.000 preguntas formuladas por la oposición, que originalmente superaban las 4.000 pero fueron unificadas para evitar repeticiones.La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sigue sumando capítulos. En las últimas horas, la Justicia solicitó información sobre dos cajas de seguridad registradas a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti en el Banco Galicia. El fiscal a cargo del expediente, Gerardo Pollicita, busca determinar quiénes están habilitados para acceder a esas cajas. En ese marco, requirió también las grabaciones de todas las personas que hayan ingresado al sector.Además, la Justicia pidió las filmaciones correspondientes a los accesos al área de cajas de seguridad, con el objetivo de reconstruir los movimientos y establecer posibles responsabilidades en el marco de la causa. El eje de la causa por presunto enriquecimiento ilícito es determinar si hubo un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con los ingresos declarados por el funcionario. De esta manera, la idea es establecer si existe una diferencia significativa entre los bienes, ingresos y gastos de una persona en función de su actividad económica y su evolución en el tiempo.La Justicia puso la lupa sobre Adorni a raíz del escándalo originado por el viaje a Estados Unidos junto a su esposa en el avión presidencial. El jefe de Gabinete abrió la polémica al reconocer que Angeletti se sumó a la comitiva oficial a pesar de no ser funcionaria pública. Y, para justificar su acompañamiento, hizo uso de una frase que generó indignación: "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe".