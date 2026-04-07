Alerta por la baja vacunación: más de 1,7 millones de niños sin dosis al día

la vacunación en Argentina se mantiene por debajo del umbral del 95% necesario para garantizar la inmunidad colectiva, a partir de datos que confirman que entre 2022 y 2024 unos 1,7 millones de niños no recibieron las dosis correspondientes a su edad, mientras que entre los adolescentes las coberturas también muestran caídas significativas, con niveles que en algunos casos apenas superan el 50%.

Entre los datos más preocupantes, el informe destaca que el refuerzo de la vacuna triple viral (contra sarampión, rubéola y paperas) alcanzó apenas el 46,7% en niños de 5 años, cuando menos de una década atrás superaba el 90%.

El último relevamiento del) advirtió queEl informe, que reunió a referentes del sector público, obras sociales y organismos internacionales, señala que esta situación se arrastra desde 2018 y atraviesa a todas las franjas etarias, incluyendo a niños, adolescentes y adultos. En la actualidad, la caída de refuerzos esenciales se profundiza.En esa misma línea, la cobertura contra la poliomielitis en ese grupo descendió al 47,6%, lo que incrementa el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles en caso de brotes.La caída también se refleja en: en 2024, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) llegó al 55,5% en mujeres y al 50,9% en varones, cifras muy por debajo de los niveles registrados en años anteriores.El informe advierte que las bajas coberturas no se limitan a la infancia, ya que los aEntre las causas, se identifican barreras como horarios restringidos en centros de salud, distancias a los vacunatorios y dificultades laborales, además de una menor percepción del riesgo y la circulación de desinformación, especialmente entre jóvenes de 15 a 25 años.En ese contexto, especialistas remarcan el impacto sanitario de la caída: la disminución de la cobertura debilita la inmunidad colectiva y aumenta la posibilidad de brotes de enfermedades como sarampión, tos ferina o poliomielitis, con más casos, internaciones y complicaciones.“Durante los últimos 50 años, esta herramienta de salud pública ha salvado más de 150 millones de vidas”, sostuvo la Dra. Valeria El Haj ante la agencia Noticias Argentinas, quien advirtió que el escenario actual es frágil y que la recuperación de las coberturas resulta clave para evitar el retroceso en enfermedades prevenibles.