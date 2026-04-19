La Iglesia rechazó la censura del Gobierno a los periodistas: La labor a la que tienen derecho es muy importante

La Comisión Episcopal de Comunicación Social, encabezada por el arzobispo de San Juan Jorge Lozano, cuestionó la decisión oficial de restringir el acceso a periodistas acreditados en la Casa Rosada y”, enfatizaron los obispos por medio de un comunicado este lunes. El posicionamiento se conoció luego de una reunión entre representantes de los trabajadores de prensa y autoridades eclesiásticas, en el marco del cierre de la Sala de Periodistas, un espacio que funciona en la Casa de Gobierno desde 1940.Tras el encuentro, la Iglesia hizo trascender un escrito donde sostiene: “Ante el cierre temporal de la Sala de Periodistas 'Decano Roberto Di Sandro', los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de este espacio que funciona en la Casa de Gobierno, de modo prácticamente ininterrumpido, desde 1940. Reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar (fuente de sustento para sus familias), a la libre expresión y a la información a la sociedad”.Según detallaron, durante la reunión también se coincidió “en lo imperativo de erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes delsobre su llamado a 'desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes'”.El pronunciamiento incluye además "una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento”, en alusión a la situación que afecta a unos 60 trabajadores acreditados que no pueden ingresar a la Casa de Gobierno.Tras los hechos del jueves, cuando el Ejecutivo prohibió al periodismo acreditado ingresar a la Rosada, el sector insistió a primeras horas de este lunes. Sin embargo, la negativa se repitió.Desde el Ejecutivo justificaron la decisión al denunciar un presunto “espionaje ilegal” tras la difusión de imágenes de los pasillos del edificio, lo que derivó también en una presentación judicial impulsada por la Casa Militar contra periodistas de TN.A mediados de marzo, la Iglesia ya había advertido: “Teneos que volver a elegir el diálogo para abordar los conflictos y los desacuerdos, sin caer en polarizaciones estériles. Se torna peligroso acentuar la culpa ajena para proclamar la propia inocencia y justificar una agresión indeterminada. Debemos renunciar a todo tipo de violencia, sabiendo que su espiral comienza con el discurso y escala hacia la acción”.