Las empresas de colectivos del AMBA se declararon en emergencia y amenazan con volver a reducir servicios

Las cámaras empresarias que representan al transporte público automotor de pasajeros del AMBA advirtieron este lunes que -ante la falta de respuestas por el aumento de los costos del combustible- se declaran en estado de emergencia y podrían tomar nuevas medidas de "racionalización del servicio".El comunicado hace referencia de esta forma a medidas de racionalización previas, tomadas a comienzos de abril, cuando las cámaras empresarias del transporte público decidieron disminuir la frecuencia de los colectivos en el marco del impacto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles, lo que generó grandes dificultades para usar el transporte a miles de pasajeros en el AMBA.Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades desde aquel entonces, las empresas de colectivos tomarán nuevas medidas si no se llega a un acuerdo en la instancia de negociación que se llevará a cabo el jueves 30 de abril, en el ámbito de la secretaría de Transporte."Las Cámaras esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad", indicaron en el comunicado.Las empresas le reclaman al Gobierno el pago de una deuda de 128 mil millones de pesos y plantean la necesidad de "soluciones concretas" porque el sistema de transporte quedó "al borde del colapso"En ese sentido, advirtieron que la situación actual resulta "insostenible" y se declararon en "estado de emergencia". "En consecuencia, de no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios", adelantaron.Hasta el momento, señalaron, "se han llevado adelante múltiples instancias de diálogo en las que no solo se expuso la gravedad de la situación, sino que también se acercaron propuestas concretas orientadas a eficientizar el sistema, sin que hasta el momento se hayan traducido en soluciones efectivas".El comunicado lleva las firmas de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).