Viajar es cada vez más caro: el Gobierno aplicará subas de mayo a septiembre en trenes y colectivos

El Gobierno nacional avanzó con un nuevo cuadro tarifario para colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires y servicios ferroviarios de todo el país mediante un mecanismo de participación ciudadana no vinculante, que contempla aumentos escalonados desde mayo y que llevará el boleto mínimo de colectivo por encima de los $740 y algunos pasajes de tren de larga distancia cerca de los $50.000 hacia septiembre.En el caso de los colectivos del AMBA, las primeras subas comenzarán a regir desde el próximo 18 de mayo para las líneas suburbanas que unen la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano bonaerense y otros distritos más alejados.Las tarifas para colectivos suburbanos Grupo I serán las siguientes:0-3 km: $714 (mayo) / $728,28 (junio) / $742,81 (julio)3-6 km: $807,07 (mayo) / $835,32 (junio) / $861,66 (julio)6-12 km: $894,17 (mayo) / $952 (junio) / $1.002,80 (julio)• 12-27 km: $983,78 (mayo) / $1.075,37 (junio) / $1.151,36 (julio)Más de 27 km: $1.085,49 (mayo) / $1.227,76 (junio) / $1.337,06 (julio)Para quienes utilicen una tarjeta SUBE sin registrar, los valores duplicarán esas cifras y el boleto más alto superará los $2.670 desde julio.En paralelo, el esquema oficial también contempla aumentos mensuales para los trenes metropolitanos del AMBA hasta septiembre. En las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, el boleto mínimo pasará de $330 en mayo a $530 en septiembre para usuarios con SUBE registrada.Las tarifas de trenes metropolitanos quedarán de la siguiente manera:Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre)Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre)Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre)También subirán los pasajes de larga distancia. El trayecto Constitución-Mar del Plata pasará de $29.972 en mayo a $48.137 en septiembre, mientras que el boleto Retiro-Rosario aumentará de $22.003 a $35.338 en el mismo período. Según el esquema oficial, los incrementos se aplicarán de forma mensual y acumulativa durante los próximos meses.